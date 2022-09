Zlatá přilba putuje z klenotnictví na plochodrážní stadion ve Svítkově

/VIDEO/ Tradice, která sahá až do předválečných let. Pardubický klenotník Čeněk Lejhanec rok co rok vystavoval na odiv svou zlatou přilbu ve výloze rodinné firmy. Minulý režim takovému vybočování z řady nepřál, ale hned jak to bylo možné, jeho vnuk Pavel obnovil rodinný zvyk. Právě on navázal na svého dědu i v této umělecké branži. Královnu mezi trofejemi každým rokem přibližuje před plochodrážním svátkem svým spoluobčanům. Součástí oslavy této krásky je její převoz z klenotnictví na plochodrážní stadion na Svítkově. Tam se ani neohřeje a po nějakých pěti hodinách si ji nasadí na hlavu vítěz Zlaté přilby města Pardubic.

Převoz zlaté přilby z klenotnictví Lejhanec na plochodrážní stadion ve Svítkově. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil