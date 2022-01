Videodotazník pro Tomáše Engeho: Formule znamenala adrenalin, táta byl proti

Je to dvacet let, co Tomáš Enge startoval na slavném okruhu v Monze ve formuli 1. Byl prvním Čechem, kterému se to podařilo, a až dodnes také jediným. Úspěchů však má na kontě mnohem víc – s volantem v ruce patří k všeumělům, kterému nedělá problém jezdit na okruzích i v terénu. První zkušenosti získával od svého otce Břetislava, rovněž úspěšného závodníka.

Tomáš Enge, videorozhovor | Video: Deník/Milan Novotný

„Asi ve čtrnácti letech jsem začal závodit na motokáře. Předtím jsem u nás v Liberci skákal na lyžích a hrál hokej. Táta začal dělat u nás v garáži závodní auta a já k tomu měl najednou daleko blíž,“ líčí pětačtyřicetiletý Tomáš Enge ve vidorozhovoru pro Deník své začátky. Zdroj: Deník/Milan Novotný „Od šestnácti jsem mohl vyrazit na okruhy, moje první závodní auto bylo Ford Fiesta. Pak už jsem přešel do formulových závodů,“ vzpomíná Enge. Zvláštní je, že jeho rozhodnutí se moc nezamlouvalo Engemu seniorovi. „Táta byl odpůrce formulí, odpůrce odkrytých kol. Moc se mu to nelíbilo, ale já jsem se v tom okamžitě našel. Byl to velký adrenalin.“ Kompletní rozhovor s Tomášem Engem o jeho vzpomínkách na formuli 1, ale i o startu na Rallye Dakar najdete v pondělním vydání Sportovního deníku.