Pro Deana Bertu Viňalese to byl první ročník v kategorii SSP300 v barvách Viňales Racing, jenž řídí jeho otec Ángel.

Závod v Jerezu se stal tragédií nejen pro svět motorismu. K nehodě došlo dvě kola před koncem, když patnáctiletý Španěl spadl po karambolu s dalšími třemi závodníky na zem.

Bratranec hvězdy nejvyšší kubatury MotoGP Mavericka Viňalese utrpěl vážná zranění hrudníku hlavy a i přes rychlý zásah záchranářů svým zraněním podlehl.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021

Při neštěstí byl jedním z účastníků závodu i Čech Oliver König. "Moc mě to zasáhlo. Byl to kluk, kterému bylo patnáct let, měl všechno před sebou. Stalo se to pár míst za mnou. Všichni jsou ve svých boxech a je tu velký smutek," uvedl König v nahrávce.