369,5. Přesně takový je bodový zisk Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona před nedělní Velkou cenou Abú Zabí. Oba za sebou mají 21 závodů, několik vzájemných kolizí, spoustu soubojů kolo na kolo a peprných slovních přestřelek. Jisté je jediné: o držiteli mistrovského titulu pro rok 2021 se rozhodne v luxusních kulisách okruhu Yas Marina.

Kolize, podvody, nervy na pochodu. Ve formuli 1 nastává bitva o všechno

„Všechno nebo nic. Pro fanoušky i pro samotný sport je to úžasné finále,“ těší se Toto Wolff, šéf Mercedesu. Tato stáj vládne formuli 1 od roku 2014 a za celou tu dobu nečelila tak silné výzvě jako nyní. Když už se bojovalo (či „bojovalo“) o titul, bylo to mezi oběma piloty Mercedesu. Tomu letos udělal přítrž nizozemský drzoun Verstappen.

Jezdí jako blázen

To, že se o titulu rozhodne v závěrečném závodě sezony, není nic tak výjimečného. Naposledy to bylo v roce 2016, kdy Nico Rosberg předčil svého kolegu Hamiltona. Boj o mistrovské vavříny však už hodně dlouho nebyl podbarven tolika emocemi. Jiskří to celý rok na trati, jiskří to v zákulisí. A se sílícím tlakem jsou nervy natažené k prasknutí.

„Jezdí jako blázen. Jako by se na něj nevztahovala pravidla,“ rozčiloval se (nikoli poprvé) Hamilton minulý víkend po Velké ceně Saúdské Arábie. Verstappen si skutečně počínal poněkud hazardérsky, jak ostatně mívá ve zvyku. Vyhrál ale Brit a svého rivala tak bodově dotáhl.

Ani nebe není limit? Rekordman F1 Lewis Hamilton se už dívá dál

Hamilton ve druhé polovině sezony vůbec válí, zatímco Red Bull vrtí hlavou nad zrychlením Mercedesu a větří údajné obcházení pravidel. Sedminásobný šampion navíc těží ze svých bohatých zkušeností, jezdecky neskutečně vyzrál. Naproti tomu Verstappen jako by se ocitl v křeči, z čehož pramení zbytečné riskování a penalizace.

Na oblíbenost se nehraje

Při pohledu na splašeného střelce Verstappena nejde nevzpomenout na koncovky sezon 1994 a 1997. Michael Schumacher se v obou případech rozhodl sejmout své hlavní konkurenty. Sám sice nedojel, ale věděl, že pokud nedokončí ani oni, pohár získá on.

Zmíněné incidenty s Damonem Hillem, potažmo Jacquesem Villeneuvem (tehdy to Schumimu nevyšlo), vážně pošramotily pověst německé legendy. Otázka zní: je důležitější pyšnit se aurou rytíře, který na trati vždy jedná fér, nebo třímat mistrovskou trofej?

Srážka Michaela Schumachera s Damonem Hillem ve Velké ceně Austrálie 1994:

Zdroj: Youtube

„Ne pokaždé jde vyhrát čistým způsobem. Řeknu to takhle – pokud se v kariéře stanu třeba pětkrát mistrem světa, ale přitom nebudu oblíbený, vadit mi to nebude. Hlavní je přece vítězství,“ zamyslel se Verstappen před časem v rozhovoru pro BBC.

Ten je nyní v podobné situaci jako před lety Schumacher. Vyhrál letos víc závodů než Hamilton, takže pokud ani jeden z nich nedělní Velkou cenu nedokončí, šampionem se stane Verstappen. O léta nevídané drama je tedy postaráno v míře vrchovaté. Formule 1, už nějakou dobu považovaná za nudnou a předvídatelnou, potřebovala přesně tohle.

MazeSpin a spol. Jak se z formule 1 stává hračka pro miliardářské synky

„Na takovou sezonu jsme čekali dlouho. Užívejme si ji,“ prohlásil velikán F1 Alain Prost, na jehož ohnivé mušketýrské bitvy s Ayrtonem Sennou na přelomu 80. a 90. let se dodnes vzpomíná.

Bude se tak jednou vzpomínat i na souboj Verstappen vs. Hamilton?