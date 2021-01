Každý, kdo na motorce dokončil Dakar, má u mě obrovský respekt. Tuhle větu prohlásil Libor Podmol po dojezdu 6. etapy slavné rallye, v níž obsadil 38. místo. „Bylo to opět super náročné. Speciálka se jela skoro celá na písku, což je vysilující. S motorkou je v něm potřeba hodně pracovat,“ líčil.

Libor Podmol. | Foto: MCHphoto.cz

Podmol strávil v sedle své motorky jedenáct hodin. A to organizátoři rychlostní zkoušku zkrátili z 448 na 347 kilometrů. „První polovinu etapy jsem se pohyboval kolem třicátého místa, což bylo skvělé. V druhé polovině mě trochu zaskočila navigace, která mi najednou začala hlásit, že jsem minul 41 waypointů. Bylo to právě kvůli tomu zkrácení speciálky. V tu chvíli jsem si to neuvědomil a říkal si, jak je to možné, že mi chybí tolik waypointů. Pár minut jsem tam kolem kroutil, ale pak jsem se na to vyprdl a ukázalo se to jako dobrý nápad,“ vyprávěl bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.