„Potkali jsme Ignacia a vůbec nemělo smysl nad něčím dumat. Zastavili jsme, vytáhli ho a pokračovali dál. Myslím, že Šiky (palubní mechanik Tomáš Šikola – pozn. red.) byl štěstím bez sebe, že někdo zastavil a nemusel házet lopatou,“ usmál se Macík.

„Když jsem tahal druhou lopatu, projel kolem nás troubící Martin Macík, jenom jsem vytáhl lano, cuknul nás. Proto Martinovi a jeho posádce děkujeme,“ vzkázal Tomáš Šikola. „Martine díky, přesně o tom je Dakar,“ přidal se chilský pilot.

Nesmyslně těžká etapa

I přes krátké zdržení dorazila do cíle v Biše posádka žlutého iveka na čtvrtém místě a v celkovém hodnocení poskočila na 7. příčku. „Etapa byla nesmyslně těžká. Přesně, jak organizátoři slibovali. Obrovské nepravidelné duny, náročná navigace, uskákaná rozbitá trasa. Všichni jsme jeli v prachu, nebylo nic vidět. Dneska jsme si fakt mákli, ale moc se nám to líbilo. Takhle má Dakar vypadat,“ vykládal v cíli pilot.

„Ale končí se až poslední etapou, a ta nás čeká v pátek,“ pokračoval. „Bude kratší, ale stejně důležitá jako všechny předchozí,“ říkal řidič o závěru 44. ročníku legendární dálkové soutěže, která vyvrcholí poslední speciálkou a dovede posádky do cílové rovinky v Džiddě.

Sedmý dojel Aleš Loprais, který ve středu zůstal kvůli poruše stát v poušti. Kamion Praga se pak mechanikům podařilo v bivaku opravit a posádka mohla se čtyřiadvacetihodinovou penalizací pokračovat.

Tůma chce dojet najisto

Problémy ve středu postihly i Martina Prokopa v kategorii automobilů a podobně jako Loprais se do soutěže dokázal vrátit. „Na začátku to byla trochu frustrace. Pak nám blblo řazení, odpojovalo nám to motor. Celkově to bylo docela dobré. Když už se nejede o výsledek, člověk to tak nehrotí. Na druhou stranu frčíme dál. Dojet Dakar není pro každého,“ vyjádřil se člen týmu Benzina Orlen.

Čtvrté místo průběžně drží ve čtyřkolkách Zdeněk Tůma. Devětačtyřicetiletý jezdec stáje Barth Racing zůstává na Dakaru nejvýše postaveným Čechem. „Mám v plánu dojet najisto. Snad už tam nebude moc složitých míst. Dneska jsme si jich totiž užili požehnaně. Byl to opravdu nejtěžší den tohoto ročníku a jsem rád, že ho mám za sebou,“ uvedl Tůma.