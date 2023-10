Kyvadlový autobus s příznačným názvem WRC se kodrcal ucpanou Strakonickou ulicí. Fanoušci začínali být lehce nervózní, aby se prokousali včas k dostihové Chuchle areně, kde za pár desítek minut startovala první superspeciálka Středoevropské rallye.

Předposlední podnik mistrovství světa přivábil do Česka, kde se šampionát jede poprvé v historii, nejlepší piloty planety. A jde o hodně. V následných třech dnech na území Česka, Rakouska a Německa může být Fin Kalle Rovanperä korunován mistrem světa.

To je lákadlo dalších desítek hodin. Čtvrteční odpoledne však nabídlo zajímavou podívanou, ale ne všechny posádky přijížděly z ceremoniálního startu na Hradčanském náměstí v úplné pohodě. Dopravní nehoda totiž způsobila zdržení a někteří jezdci měli zpoždění.

Když loudající se kolonou na Strakonické ulici projížděl kolem autobusu policejní vůz, vynořil se za ním speciál Toyota Brita Elfyna Evanse, jinak druhého muže průběžného pořadí šampionátu. Z jeho nadupaného motoru se sice na okamžik ozvalo zaburácení značící nabrání rychlosti, ale pak charakteristický zvuk utichl, neboť se cesta mezi dalšími auty zase zavřela.

Naštěstí k nehodě na frekventované výpadovce zbývalo už jen pár stovek metrů. Evans, který je vlastně jediným soupeřem „létajícího Fina“ v boji o titul a zároveň jeho stájovým kolegou v Toyota Gazoo Racing WRT, se tak dostal včas depa a fanoušci na tribunu. Velká paráda v místě, kde se odehrávají klání ušlechtilých koní, mohla začít.

Rovanperä věří, že obhájí titul

Na trať 2,37 kilometru dlouhého speciálního úseku odstartoval poblíž budovy dostihového učiliště jako první domácí pilot Erik Cais. Možná i proto, že měl svátek. Jestli se mu oslava vydařila, ví po osmnáctém místě jen on sám. Nicméně na části dostihového závodiště, kam byly pro tuto příležitost položeny asfaltové koberce, výkony světové elity hlavně bavily natěšené diváky.

Vítězem se stal zkušený Estonec Ott Tänak z týmu M-Sport Ford. „Je to úplně nová soutěž, takže je těžké vědět, co od ní vlastně očekávat. Uvidíme, snad brzy najdeme dobrý rytmus a pak to budeme tlačit, co to půjde,“ prohlásil mistr světa z roku 2019.

Favorizovaný Rovanperä skončil desátý a netradiční rychlostka mu zřejmě příliš nesedla. I tak i etapu užil. „S přáteli máme dostihového koně a viděl jsem ho běžet na téhle trati, ale sám jsem tu nikdy nejel. Byla to fakt zábava,“ svěřil se.

„Myslím, že tento víkend bude pravým opakem jednoduchosti. Soutěž vypadá docela záludně, bude to opravdu náročné. Vždycky je napínavé, když nevíte, do čeho jdete, ale samozřejmě doufám, že to pro nás bude dobrý závod a podaří se nám získat i celkové prvenství,“ uvedl Seveřan, který míří za obhajobou loňského titulu.

Večer Středoevropská rallye pokračovala další superspeciální zkouškou na Čínovském okruhu u Klatov.