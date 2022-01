Oba starty Ollie zažila ještě v Jižní Americe. Po dvouleté pauze už nechtěla dál čekat. Z kopřiv vytáhla rezavý vrak vozu Suzuki Samurai a ten jí pomohl vrátit se do pouště. Tentokrát už v Saúdské Arábii a v kategorii Classic.

Z ní si blonďatá pilotka, která závodila po boku navigátora Roberta Knoblocha, odváží 128. místo a hlavně splněný sen: odepsaný vůz to dotáhl z kopřiv na dakarskou rampu.

„Celý rok jsme s týmem pracovali. Jednou jsme byli nahoře, jindy zase dole. Při stavbě auta jsem šla do montérek, tréninky musely jít stranou. Malinký Samík to ale dokázal a my s ním. Díky všem za podporu!“ zhodnotila letošní jízdu. „Dakar 2022 je minulostí, je na čase přemýšlet nad dalším.“

Chlapi na ni neměli

Pozadu nezůstal ani navigátor. „Rád bych poděkoval celé naší partě a poděkování patří i dalším českým týmům, které nám nesčetněkrát pomohly. Na prvním místě však patří obdiv Ollie, která byla motorem projektu a celou tu nálož kilometrů naprosto v pohodě odřídila. Když nám fungovala technika, tak na ni chlapi ve výkonnostně srovnatelných autech vůbec neměli,“ složil poklonu Robert Knobloch.

Na závěr si ještě vzala slovo řidička. „Během 8000 kilometrů, které opravdu bolely, tam bylo hodně těžkých momentů. Jenže my jsme náš sen zvaný Z kopřiv na Dakar nevzdali,“ dodala šťastná Ollie.