Ollie nejdřív na Dakaru startovala na čtyřkolce a pak v bugině. To bylo v letech 2018 a 2019, kdy se Dakar jezdil ještě v Jižní Americe. V cíli byla jako první žena z Česka. Nyní se chce do pouště vrátit a vyzkoušet etapy v Saúdské Arábii při Rallye Dakar 2022.

Představila navigátora Roberta Knoblocha, řečeného Chesnecka, a rozhodli se prokategorii Classic, která je cenově dostupnější než velké auto.

„Na vrakovišti jsme našli vůz Suzuki Samurai. Autem už prorůstaly kopřivy, ale to mi nevadilo. Koupili jsme ho a hned jsem se do něj zamilovala,“ culí se.

Zrezivělému samurajovi vdechli život

Vznikl tým Czech Samurai a projekt nazvali Z kopřiv na Dakar. „Ale potřebovali jsme finanční pomoc na přestavbu vozu. Na Hithitu jsme udělali kampaň a díky našim příznivcům jsme vybrali sto tisíc korun. Právě na takovou částku jsme cílili,“ vypráví rodačka z Děčína.

„Možná se to zdá málo, ale Samurai je v podstatě levné auto. Ani sehnat náhradní díly nestojí horentní částky, akorát se na ně delší dobu čeká,“ pokračuje. „Udělali jsme ochranný rám, koupili osmdesátilitrovou nádrž, homologované bezpečnostní prvky a další potřebné dakarské vybavení. Na to nám vybraný obnos stačil.“

Závodní speciál vyrostl za několik měsíců. „Vdechli jsme mu nový život. Zbývá ho osadit sedačkami. Bylo docela problém je sehnat, aby vyhovovaly rozměrově a byly pohodlné. Ještě je potřeba dodělat elektriku a v lednu bude Samurai stát na startovní rampě,“ líčí dakarské nadšenkyně.

„Stálo nás to spousty práce, hodně věcí se dělalo od píky. V rámci možností jsem šla do montérek a přiložila ruku k dílu. Fanoušci mohli na Hithitu sledovat, jak ‚vrakouš ‘ roste do krásy,“ usmívá se šestatřicetiletá jezdkyně, na jejímž vozidle pracovala trojice mechaniků pod vedením Jiřího Kopřivy.

V přípravě válela na Spartan Race

Blonďatá řidička nenechávala během roku nic náhodě a v minulých měsících poctivě makala na kondici. Startovala i v regionální sérii centrálního mistrovství Evropy Spartan Race, při němž účastníci kombinují běh se zdoláváním překážek.

Ve své věkové kategorii (35 až 39 let) Ollie Roučková vynechala jeden závod, ale ve zbývajících nasbírala plný počet bodů a díky tomu získala zlato za rok 2021.

„Potřebovala jsem se udržet v kondici a závodním módu, ale to už je minulost,“ říká jezdkyně, která nastoupila i do jednoho podniku MS čtyřkolek, kde skončila mezi ženami třetí.

„Od října jsem začala se speciální přípravu na Rallye Dakar. Probíhá převážně ve fitku s Jarkem Černým, který už několik dakarských jezdců připravoval. Dělám něco jiného, než co bylo potřeba na Spartan Race: cvičím, běhám a plavu. Teď to bude hlavně o silovém fondu a zpevnění zad pro pozici řidiče. Trenér ví, na co zaměřit,“ dodává.