Špičkoví jezdci prohánějící se po brněnském Masarykově okruhu a vůně spálené gumy. Motocykloví fanoušci už se nemusí bát, že příští rok přijdou o největší sportovní událost na jižní Moravě. Se zaplacením závodů mohou nově pomoci třeba i brněnské firmy.

Injekcí, která má zachránit následující ročníky, mají být peníze z reklamy umístěné na automotodromu při konání Velké ceny. Toto řešení vzešlo z jednání ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se zástupci promotérské společnosti Dorna. „Skutečnost, že české firmy budou mít reklamy na takto významné akci, usnadní její financování. Je to i o skvělá reklama pro české produkty a služby,“ komentovala Dostálová.

Potíže s Velkou cenou

• Potíže s náklady na Grand Prix jsou dlouhodobé. Letos hrozilo, že Spolek pro GP ČR nestihne v termínu zaplatit zalistovací poplatek ve výší 112 milionů korun promotérské společnosti Dorna.

• Spolek žádal vládu o 65 milionů korun, stát nejdřív schválil dotaci ve výši 39 milionů, nakonec ji navýšilo na 55 milionů.

• Představitelé Brna i Jihomoravského kraje dohromady podpořili závod 40 miliony korun.

• Problémy doprovázely i loňský ročník, Velká cena skončila ve ztrátě 31 milionů korun.

Rovnosti to potvrdila i brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Potkali jsme se s panem Ezpeletou (ředitel společnosti Dorna, pozn. red.) a v debatě, jestli bude možné uzavřít další smlouvu, možnost reklamy připustil,“ řekla Vaňková.

Dodala, že to bude možné za splnění určitých podmínek. „Mohla by být v přesně vymezených místech, která nepokrývají práva společností, s nimiž má Dorna uzavřenou smlouvu na reklamu. Mohlo by jít o třicet procent reklamních ploch. Byla to prvotní diskuze. Pozitivní je, že Dorna poprvé připustila reklamu v určité podobě a množství,“ zhodnotila Vaňková.

Kolik peněz reklama přinese, zatím není jasné. „Záleží, jestli bude Dorna ochotná přenechat některé lukrativní plochy. Nebo jen ty, co, v uvozovkách, zbudou. Otázka je, jestli jsou ostatní místa natolik zajímavá, aby vynesla dost na zaplacení nákladů. Ale samozřejmě každé peníze navíc jsou dobré,“ řekl tajemník Spolku pro GP ČR Brno Adam Svoboda.

Podle primátorky je nutné nejdříve podniknout průzkum. „Musíme přesně definovat místa a plochy a zjistit, jestli by o ně byl zájem a za jakou protihodnotu. Podle toho se dále rozhodneme,“ řekla.

Z pohledu ekonoma Lukáše Kovandy je to správný krok. „Je to jedno z řešení, jak situaci okolo závodů vylepšit. Je rozumné pozvolna převádět financování z veřejného na soukromé. Tohle je jedna z cest,“ komentoval Kovanda.

Umožnění prezentace českých firem na Velké ceně se týká až ročníků v letech 2021 až 2025. S náklady na organizaci závodu v příštím roce má pomoci vláda. „Pro něj jsme vyjednali na MotoGP částku pětapadesát milionů korun,“ potvrdila Dostálová.

Podle zkušeností závodníka Jakuba Kornfeila v jiných státech takové problémy nejsou. „Pro jiné země je to v podstatě zanedbatelná částka. Doufám, že zde šampionát zůstane. Jsou to asi nejlepší závody na světě, co se týká motosportu,“ řekl.