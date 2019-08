Kvalifikace Moto3

1. Arbolino (It./Honda) - 2,18.020

2. McPhee (VB/Honda) - 2,18.420

3.Antonelli (It./Honda) - 2,18.822

14. Salač (ČR/KTM) - 2,20.726

20. Kornfeil (ČR/KTM) - 2,20.363 - vyřazen v první části.

Po nevydařených výkonech v trénincích musel Kornfiel podstoupit první část kvalifikace, ve které ještě déšť nebyl tak intezivní jako ve druhé části. Šestadvacetiletý český pilot potřeboval skončit do čtvrté pozice, aby postoupil mezi osmnáct nejlepších. To se mu v dešti nepovedlo, když finišoval až na šestém místě v čase 2,20.363 a do závodu vystartuje dvacátý. Dárek k dnešním devatenáctým narozeninám si dal Ital Tony Arbolino, který ovládl kvalifikaci v čase 2,18.020 a vystartuje z pole position. Pohořel první muž klasifikace Lorenzo Dalla Porta, který skončil sedmnáctý.





Brněnský pilot Karel Abraham vystartuje v MotoGP ze dvacáté pozice, když v závěru první části kvalifikace na osychající dráze absolvoval kolo za 2,06:898 a poskočil o dvě příčky nahoru. Za sebou nechal i svého stajového kolegu Tita Rabata, jenž odstartuje o dvě příčky za ním.



„Samozřejmě to není pecka, ale nespokojený nejsem. Měli jsme tam nějaký problém ve čtvrtém tréninku, když jsem musel několikrát do boxu, což jsme nechtěli. Trať poměrně rychle osychala na nájezdech i výjezdech a zadní i přední část motorky trpěly," prohlásil Abraham.



Devětadvacetiletý jezdec stáje Reale Avintia Racing se nevzdává touhy bodovat v nedělním závodě. „Když se podíváme i na tréninkové časy, všichni jsme hodně blízko sebe. Bodované pozice nejsou daleko," zmínil Abraham.

Kvalifikaci královské kubatury na osychající trati suverénně dominoval první muž klasifikace Marc Márquez, který nadělil druhému Jacku Millerovi na Ducati přes dvě a půl vteřiny. Jako třetí odstartuje Francouz Johan Zarco. Valentino Rossi skončil v kvalifikaci sedmý.