„Nohy jsem měl rozdrcený. V mnichovské klinice mi pospojovali kousky kostí, ale zůstaly tam mezírky. Musí srůst, a to bude nějaký čas trvat,“ vypráví pětatřicetiletý Podmol, který má doma deset medailí ze šampionátů a zažil i úspěchy na X-Games.

„Mám za sebou kontrolu u pana doktora Milana Kutáčka, mého dvorního chirurga, který mě má na starost po dobu mého ježdění. Říká, že léčení postupuje dobře, i když pomaleji, než jsem si myslel,“ líčí situaci.

Větší problém je s pravou nohou. Přetrhl si nerv a necítí patu a palec. „Musím být trpělivý. Nervy rostou milimetr za den a ten poškozený měří čtyřicet centimetrů. Tak snad to nebude trvat čtyři sta dnů,“ pokračuje.

Pro uzdravení dělá všechno. Konzumuje doplňky stravy na přírodní bázi nebo hmotu, která se sbírá v Himálaji v sedmi tisících metrech. Tyto preparáty podporují hojení, stejně jako magnetoterapie, kterou má doma a pouští ji třikrát denně.

„Když jsem si dřív něco polámal, za pár dní bylo po bolesti. Teď mě ale pravačka bolí od začátku. Přirovnal bych to, jako bych byl nepřetržitě na kérce. Nebolí to úplně brutálně, ale pořád,“ vysvětluje Podmol.

Dědeček Hříbeček

Veškerý čas tráví na lůžku nebo na vozíčku, ale nenudí se. „Dělám administrativu mého týmu, který dál funguje. Snažím se napsat třetí díl Deníku Libora Podmola a ještě být dobrým otcem.

A manželka? Ta je ráda, že mě má doma. Říká, že jsem takový dědeček hříbeček, ale určitě by byla radši, kdybych byl zdravý a lítal,“ usmívá se.

Při zdlouhavé léčbě má dost času promýšlet budoucnost. „Poslední léta jsem už nejezdil pro medaile, ale pro vlastní pocit. Kariéru chci nasměrovat k rallye. Není na co čekat. Příprava na Dakar je specifická a snažit se o dvě věci najednou nedělá dobrotu,“ přemítá motorkář ze Znosimi u Vlašimi.

„Příští rok bych se už rád připravoval na Rallye Dakar 2021. K tomu bych mohl doplňkově jezdit freestyle. Už ne mistrovství světa, na X-Games bych ale nechtěl chybět,“ přiznává.

Nová motivace

S výhledem na další kariéru se vleže pustil do posilování horní části těla, zkouší cvičit i nohama, zvedá se a dělá dámské kliky. Pomalu bude zvyšovat zátěž. Pokud by se mu pravá noha zlepšila, zkusil by za dva týdny chodit.

„O poznatky se chci podělit. Rád bych přes aplikaci na mobilu popsal svůj příběh. Mám v plánu přiblížit cestu k návratu těm, kteří se léčí z různých zlomenin, a najít pro ně vhodné cviky. Vnímám to jako novou motivaci, abych taky něco dělal.“