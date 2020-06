Závody MotoGP v Brně: letos se slevou, ale příští rok chce Dorna šestkrát tolik

Dohodu, která by zajišťovala konání motocyklové Grand Prix na Masarykově okruhu v Brně v letech 2020 i 2021, vyjednal hejtman Bohumil Šimek s promotérem závodů firmou Dorna. „Tím by fanoušci Velké ceny, kteří si již koupili vstupenky, nepřišli o zážitek z tohoto závodu a vznikl by prostor pro jednání o budoucnosti od roku 2022,“ řekl ve čtvrtek Šimek.

Velká cena České republiky silničních motocyklů na brněnském Masarykově okruhu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek