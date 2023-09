Zlatá přilba je ve skutečnosti z ryzího stříbra. Nabízí se tedy myšlenka, že patří do bohaté sbírky rodinného stříbra města Pardubic. Nejen sportovního. Pro jezdce má ale cenu zlata. Jedná se o nejstarší pravidelně pořádaný motocyklový závod na ploché dráze na celém světě. Je starší než než samo mistrovství světa a možná proto, si někteří vítězové triumfu cení více než titulu světového šampiona. V neděli se uskuteční 75. ročník Zlaté přilby města Pardubic, jak oficiálně zní název slavného podniku. A nezůstane u jednoho jubilea. Pošedesáté stroje zaburácí na stadionu ve Svítkově.

Jason Doyle zvítězil v Pardubicích již třikrát. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Startovní listina doslova praská ve švech. Fajnšmekři ploché dráhy si jistě přijdou na své. Na hlinitopísčitém povrchu svítkovského oválu se jim předvede hned kvarteto, které se může každý večer s vítěznou přilbou pomazlit.

„My už nemůžeme jít s jezdeckou úrovní dolů. Já si myslím, že se pořád zvedá. Zlatá přilba má světový věhlas. Ať je to, jak chce, možná ani my to nemůžeme docenit jako samotní jezdci. Pro ně jet a hlavně získat trofej je démonické. Když ten belík mají na hlavě, tak je to ocenění jejich plochodrážního života. Nic většího není,“ vysvětluje Evžen Erban, dlouholetý manažer Zlaté přilby.

Vítěznou slast v Pardubicích již zažili Chris Holder, Patryk Dudek, místní Václav Milík jako poslední Čech a především Jason Doyle. Ten má na rozdíl od vyjmenovaných kolegů doma v Austrálii hned tři přilby ze stříbra. A je na ně náležitě pyšní, protože každá je originálem.

„Doyle tvrdí, že vyhrát Zlatou přilbu je lepší než být mistrem světa,“ podotýká Erban.

Michelsen sahá po titulu. Milík chce předvést na domácí dráze pořádnou show

Do Pardubic se vrací s jediným cílem odvézt si do rodného Newcastle čtvrtou trofej. Motivaci mu zvyšuje fakt, že jeho krajan Leigh Adams získal o jedno prvenství více. Nabízí se paralela obou plochodrážních legend. Dosáhli hattricku, potom nechali nabažit někoho jiného. Adamsovi se návrat na nejvyšší stupeň podařil. Jak odpoví Doyle? A bude mu případně stačit dorovnání třetího nejúspěšnějšího jezdce historie.

„Mladá Štanclová si z něj dělá srandu, žen její táta jich má pět.“

Ano, před Adamsem už jsou pouze Jiří Štancl a absolutním rekordmanem je dánská ikona Ole Olsen. Ten si musel na sedm helm pořídit zvláštní vitrínu…

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Druhou zlatou přilbu si přeje získat Václav Milík. Okruh ve Svítkově využívá jako domácí jezdec k tréninkům, takže zná každý milimetr dráhy.

„Když už jsem jednou Zlatou přilbu vyhrál, tak jsem si nastavil laťku, že každá jiná pozice než první místo beru jako neúspěch. Kdybych získal dvě, tak bych si alespoň potvrdil, že první vítězství nebylo náhodné. Navíc bych předstihl mého trenéra Tomáše Topinku i reprezentačního trenéra Milana Špinku,“ usmívá se Milík.

Chtít je jedna věc a druhá přetavit touhu na dráze. Milíkovi se však v letošním roce nedaří podle představ.

„Jdu do toho pokaždé stejně. Ale rok od roku je to těžší. Fakt se musí všechno sejít.

Zlatá je pro Milíka vším. Vítězstvím si nastavil laťku a už pod ní nemůže jít

Nejnáročnější je dostat se do finále. Samotné finále už je také o štěstí. V České republice se jedná o úplně největší závod. Navíc v Evropě je to historicky nejstarší volný závod. Tím, že jsem Pardubák, je to úplný top, co kde může být,“ popisuje své pocity a vzpomíná na ten nej.

„Mít takovou trofej doma je něco úžasného. Vítěz může být jenom jeden. Každý, kdo do Svítkova přijede, tak jedině s tím, že si chce odvézt zlatou helmu. Jakmile se člověk dostane do finále, o to více v něm touha sílí. Být čtvrtý pátý je pak lepší než skončit druhý nebo třetí. Když člověk stojí na tom pódiu a kouká jak si kolega nasazuje helmu, tak ho to štve o to více.“

Rozmanité startovního pole

Nejstarším vítězem, respektive nejdelší doba uplynula od jeho triumfu, ze čtveřice, která startuje v 75. ročníku závodu je Chris Holder (2014). Naopak post nejmladšího zaujímá Patryk Dudek (2021). Ten způsobil ve své zemi, která se vyhoupla do čela plochodrážních velmocí, šílenství.

„Poláci si myslí, žen jsou pupek plochodrážního světa, ale když ji vyhrál Dudek, tak byl oslavovaný pomalu jako národní hrdina,“ směje se manažer Zlaté přilby.

Čeští jezdci ve flattracku se drží v popředí. Krajčovič vede průběžné pořadí MS

Pořadatelé se snaží o co největší rozmanitost startovního pole. Pro zajímavost: chybí obhájce prvenství Bewley.

„Jezdce vybíráme na základě výkonnosti a také musíme být diplomaté. Jezdí k nám fanoušci také z Maďarska, Rakouska, Slovinska, takže vždycky tu jednu pusinku musíme dát jejich jezdci, aby měli komu fandit. No a každé plochodrážní velmoci jako Velké Británii, Austrálii, Polsku přidělíme maximálně čtyři karty. Zkrátka to chceme tak, aby se do startovního pole vešlo co nejvíce národností. Zpravidla se držíme čísla jedenáct, dvanáct,“ objasňuje strategii pozvánek Erban.

Nicméně pro jubilejní ročník, když se dá říct, že Zlatá přilba se koná s přestávkami už tři čtvrtě století, rozdali pořadatelé těch pusinek sedmnáct.

Startovní listina:

1 (st. číslo) Jason Doyle (Austrálie), 2 Marko Levishyn (Ukrajina), 3 Jaimo Lidsey, 4 Chris Holder (oba Austrálie), 5 Oliver Berntzon (Švédsko), 6 Sebastian Kössler (Rakousko), 7 Hans Andersen, 8 Mads Hansen, 9 Niels Kristian Iversen, 10 Rasmus Jensen (vš. Dánsko), 11 Timo Lahti (Finsko), 12 Dimitri Berge, 13 David Bellego (oba Francie), 14 Tom Brennan, 15 Adam Ellis (oba Velká Británie), 16 Norick Blödorn, 17 Kai Huckenbeck, 18 Celina Liebmann, 19 Kevin Wölbert (vš. Německo), 20 Norbert Magosi (Maďarsko), 21 Michele Paco Castagna, 22 Nicolas Covatti (oba Itálie), 23 Patryk Dudek, 24 Bartosz Smektala, 25 Szymon Woźniak (vš. Polsko), 26 Nick Škorja (Slovinsko), 27 Jakub Valkovič (Slovensko), 28 Antonio Lindbäck, 29 Jacob Thorssel (oba Švédsko), 30 Andžejs Lebeděvs (Lotyšsko), 31 Luke Becker (USA), 32 Petr Chlupáč, 33 Daniel Klíma, 34 Eduard Krčmář, 35 Jan Kvěch, 36 Václav Milík, náhradník Jaroslav Petrák.

A pozvánky nedostali jen aktivní jezdci. Jubileum si nenechají ujít ani slavní vítězové z minulosti Zlaté přilby.

„Pozvali jsme žijící vítěze Zlaté přilby. Minimálně deset by se jich mohlo objevit. Mohu prozradit, že jsou mezi nimi Jason Crump, Nicki Pedersen, Jeremy Doncaster a především Ole Fundin. Devadesátiletý pán, který u nás vyhrál v roce 1967. To mě těší nejvíce,“ říká na závěr Evžen Erban.

Systém závodů Zlatá přilba

Jezdci jsou nasazeni do čtyř vylučovacích skupiny po šesti jezdcích. V každé vylučovací skupině se uskuteční tři jízdy. Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Z každé vylučovací skupiny postupují tři nejlepší jezdci.

Čtvrtfinálové skupiny tvoří dvanáct jezdců postupujících z vylučovacích skupin a dvanáct nasazených jezdců. Ti jsou nasazeni do čtyř skupin po šesti jezdcích podle daného postupového klíče. V každé čtvrtfinálové skupině se uskuteční tři jízdy. Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Z každé čtvrtfinálové skupiny postupují tři nejlepší do semifinále.

Do dvou semifinálových skupin po šesti jezdcích jsou rozděleni jezdci na základě výsledků čtvrtfinálových skupin podle daného postupového klíče. V každé semifinálové skupině se uskuteční tři jízdy.

Jezdci mění v jednotlivých jízdách podle předem daného klíče startovní pozice. Jezdci na 1.-3. místě semifinálové skupiny postupují do Finálové jízdy o 1.-6. místo, jezdci na 4.-6. místě se zúčastní Finálové jízdy o 7.-12. místo.

Do celkové klasifikace výsledků jednotlivých skupin se započítávají dva nejlepší dosažené výsledky ze tří jízd. Všechny jízdy se uskuteční se šesti jezdci na dráze v jedné jízdě. Jezdec může kteroukoli jízdu vynechat. Ve vylučovacích skupinách a ve čtvrtfinálové skupině za něho může být postavena traťová rezerva.

Při rovnosti bodů ve skupinách rozhoduje:

1) lepší výsledek ze dvou posuzovaných jízd

2) lepší třetí nezapočítávaná jízda

3) lepší poslední vzájemný souboj Finále závodu se uskuteční jako samostatné umisťovací jízdy.

Pořadí ve Finálových jízdách o 1.-12. místo je celkovém pořadím závodu.