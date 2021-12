„Naším cílem je dojet, i když každý v koutku duše doufá, že vyhraje. Také my se chceme dobře umístit,“ říká čtyřicetiletá zpěvačka, skladatelka, herečka a závodnice.

Jezdíte rallye a vrchy, ale prozraďte, jak jste se k motorsporu dostala?

Můj tatínek dělal při závodech mechanika a jako holku mě bral s sebou. Mě ale nebavilo se na auta jen koukat, chtěla jsem se zúčastnit. Později jsem s Danem Landou točila film Tacho, pak jsem se jako navigátor objevila na Pražském rallysprintu a Jaromír Tomaštík mi nabídl, abych ho sezonu navigovala. No a pak se mi splnil sen, že jsem si přesedla za volant.

Dakar je něco jiného. I s cestou vyjde na tři týdny. Jak jste na to připravená?

Je to úplně jiná dávka adrenalinu. Co jsem dosud nejdelšího jela, byla Barum Rallye nebo Bohemia Rallye, které vyjdou se vším všudy ani ne na čtvrtinu toho, co zažiju v Saúdské Arábii. Na druhou stranu jsem schopná zvládnout několik koncertů za den a hodně u toho cestovat. Ani nemrknu a najedu tisíc kilometrů.

Posilovna i otužování

Co děláte v posledních týdnech pro svou fyzičku?

Třikrát týdně chodím do posilovny, navíc mám fyzioterapii, saunu a ještě se otužuju. Doufám, že budu fyzicky dobře připravená. Možná i trochu líp, než někteří chlapi, kteří závodí, ale mají k tomu firmy a nestíhají sportovat.

Nic snadného nebude navigace. Jedná se o něco jiného, než když se naviguje v klasické rallye…

Jsem dost pozorná, mám docela dobrý orientační smysl, a tak doufám, že to na Dakaru zúročím. Myslím, že s Martinem budeme některá rozhodnutí konzultovat, protože roadbooky mi připadají málo konkrétní. Z Čechů jel kategorii kategorii Classic pouze Ondřej Klymčiw, ale od něj jsme se toho moc nedozvěděli. Snad jen to, že navigaci pochopil až v páté etapě. Jsem zvědavá, za jak dlouho se tím prokoušu já. (smích)

Máte závodnické zkušenosti, je možné, že si sednete za volant?

To bych ráda, ale zatím jsme domluvení tak, že řídit bych měla až při Dakaru 2023. Pokud by se ale Martinovi něco přihodilo, mám možnost ho vystřídat. Klidně si za volant sednu. Nebojím se toho, upřímně jsem raději řidič. Jet Dakar je můj sen.

Zažila jste někdy duny?

S auty i buginami jsem jezdila v Egyptě a u Dubaje. Zkušenosti mám. Dokonce jsem se byla před šesti lety podívat na Rallye Dakar v Peru. Jet ho jako řidič je ale určitě něco jiného.

Nebude to legrace

Cítíte nějakou předstartovní nervozitu nebo trému?

Spíš takové rozechvění, očekávání, natěšení a hlavně respekt. Jdu toho s obrovským respektem. Vím, že to nebude žádná legrace.

Dá se vaše rozpoložení přirovnat k situaci, když máte před premiérou?

Určitě. Očekávání před velkým koncertem, kdy se šou rok připravuje, je něco takového. To ale teprve poznám, až se start ještě víc přiblíží. Tady jde oproti koncertu nebo muzikálu navíc o zdraví a obavu, že to navigací nesmím parťákovi v kabině pokazit.

Přibalíte si s sebou i nějakou kosmetiku?

Určitě budu mít nějaké základní zkrášlovací prostředky. (culí se) Chci reprezentovat i ženskou krásu, a tak nebude chybět pudr a řasenka. Na videích musím být trochu nalíčená.

Tým Orion Moto Racing Group prý kvůli vám zařadil do dakarské výbavy pračku.

Klidně bych to vydržela i bez ní. Prádla si vezu dostatečnou zásobu a v zaprášené kombinéze to pár dnů určitě přežiju. Je to ale příjemné zjištění, že na mě kluci z týmu takhle mysleli. (usmívá se)