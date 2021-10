Jediný český účastník mistrovství světa odstartoval do závodu ze sedmého místa, v době nehody se pohyboval na začátku druhé desítky. Závod bude po Salačově pádu restartován, pojede se ještě pět kol.

Nasty high side for Salac #moto3 pic.twitter.com/dOJ6QejnWd

Salače postihl "highsider" při výjezdu z levotočivé jedenácté zatáčky. Český závodník přepadl přes motorku a po tvrdém dopadu se mu vysvlékla pravá rukavice. Několik minut byl ošetřován přímo na trati za zábranou a poté opustil okruh v Austinu na nosítkách a zamířil do lékařského centra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.