Nejlepší český freestyle motokrosař Libor Podmol se po dvou měsících od vážné nehody poprvé postavil na nohy a udělal pár kroků. Stále se však primárně pohybuje na vozíčku či o berlích. Své polámané nohy, ve kterých má 41 šroubů a 4 ocelové pláty, zatěžuje činkami a v příštím týdnu ho čeká další vyšetření. „Můj stav se zlepšuje, což mi dělá dobrou náladu. Uvědomuji si, že mám před sebou ještě dlouhou cestu a bude hodně bolet,“ vzkazuje Podmol, který bude k vidění dnes na akci Překonávání gravitace na brněnském výstavišti.

Dobrá nálada Libora Podmola neopouští. | Foto: archiv závodníka

Libor Podmol se léčí z těžké nehody: během květnového závodu mistrovství světa v Mnichově dopadl z několikametrové výšky na nohy. Mistr světa se však nevzdává a rád by už v listopadu jel na motorce na tradičním FMX Gladiator Games v Praze. „S fyzioterapeutem doktorem Rulcem se vidíme každý týden. Provádí mi masáže, akupresůru a celkovou terapii. Hodně mi to pomáhá, i když to bolí jako čert a místnosti, kde se terapie odehrává, říkám mučírna,“ popisuje Podmol, jenž už dokáže udělat několik kroků. „Cvičím denně živě na instagramu a facebooku s fanoušky. Společná energie mi pomáhá se zmáčknout.“