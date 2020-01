Užíval si jízdu na arabských dunách, usiloval o umístění v top deset… Jenže asi sedmdesát kilometrů před cílem ho výrazně zbrzdily technické problémy. Zdeněk Tůma nemohl zařadit rychlost, odešla mu spojka. Motor se snažil opravit, nešlo to. A tak nasedl na svoji čtyřkolku a do bivaku v Rijádu se musel doslova doplazit. „V terénu jsem mohl jet maximálně rychlostí 40 km/h, na silnici pak šedesátkou. Duny jsem zdolat nemohl, musel jsem je objíždět. Devadesát kilometrů mi trvalo ujet šest hodin,“ popisoval těžkosti Tůma.

Z pouště v Saúdské Arábii se však dokázal dostat, často se na cestu ptal místních lidí. „Potkával jsem hlavně pastevce. Jeden z nich mi poradil, ať jedu tímto směrem šedesát kilometrů a narazím na dálnici,“ dodal Tůma, který v poušti bloudil ve tmě. „Naštěstí byl zvláštní úplněk měsíce, bylo celkem vidět. Občas mi pomohla také světla od aut v dálce. Při té pomalé jízdě jsem se stačil kochat krajinou, co také jiného dělat.“

Závodník z týmu BARTH Racing si však konec v soutěži nepřipouštěl. Nezviklala ho ani nabídnutá pomoc od organizátorů. „Přistál u mě vrtulník a říkali, že mě do bivaku hodí. Odmítl jsem. Znamenalo by to konec v soutěži. Tohle je přeci Dakar, někdy se prostě musí trpět. Jsem rád, že jsem se do bivaku po několika hodinách dobelhal. Byla to jedna z nejtěžších zkoušek mé závodní kariéry,“ doplnil Tůma, který je na svém třetím ročníku Rally Dakar.

Po dojezdu do cíle ho chtěli organizátoři vyloučit. Prezident pořadatelské společnosti ASO prozkoumal ale podrobně trasu, kterou Tůma v páteční etapě absolvoval, a nakonec souhlasil s pokračováním českého závodníka v soutěži. „Nabral jsem sice velkou ztrátu a ještě mi dají penalizace. Zatím ani nevím, na jakém jsem místě. Už to nebude o dobrém výsledku, rozhodně chci Dakar ale dokončit,“ tvrdil Tůma během sobotního volného dne.