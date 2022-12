Kritika, pokuty, vězení. Fotbalisté Íránu na MS namíchli režim, tresty na obzoru

Po postupu do osmifinále se neudržel jeden z hráčů Anglie, který na kritiku zareagoval. „Mohli jsme být za vyvrhely, místo toho jsme ale ve všech zápasech zahráli dobře. Na šampionátu jsme viděli spoustu překvapení, ale my jsme se nedostali do situace, kdybychom se cítili pod tlakem,“ reaguje na místy až úsměvnou kritiku anglických fanoušků a médií spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu Declan Rice, jenž je základním stavebním kamenem záložní řady Albionu.

Southgate točí sestavou

Anglie ze základní skupiny B postoupila se skóre 9:2, více gólů vstřelila pouze na posledním mistrovství světa a tom vítězném v roce 1966. „Každé mistrovství světa je spousta překvapení, nic nemůžete brát jako samozřejmost. To je také důvod, proč se nám tolik daří. Možná i proto se nám nedostává takového uznání, které bychom si za své výkony zasloužili,“ přemítá běhavý záložník.

Anglický trenér Gareth Southgate během základní skupiny protočil všechny útočné hráče, které měl k dispozici. Z gólu se radoval Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford i Phil Foden, kapitán týmu a hlavní útočná síla Harry Kane má na svém kontě zase tři asistence. „Když začneme hrát s lepšími týmy, naše úroveň půjde logicky nahoru. Vyřazovací zápasy na mistrovství světa jsou něco, co si chcete doživotně zapamatovat, jsme na ně dostatečně připraveni,“ věří třiadvacetiletý Rice.

Suárez v slzách. Korejci slaví senzační postup gólem v nastavení

A právě časté rotace vadí anglickým médiím i fanouškům, pro soupeře a hlavně jejich trenéry to může ale být do vyřazovacích bojů velmi těžký oříšek. Anglie má každý post minimálně zdvojený fotbalistou světového kalibru. „Ostatní reprezentace se na nás vždy dívají s respektem a moc dobře si uvědomují, jakou máme kvalitu. Když se podíváte na naše útočníky, máme neuvěřitelné talenty na každé pozici. V celém týmu máme hráče, kteří vyhráli velké trofeje, takže nám jistota nechybí,“ říká sebevědomě Rice.