Z pondělí na úterý to byl bezkonkurenčně nejsledovanější let na světě. Cestu mistrů světa z Argentiny do rodné země sledovalo na leteckém radaru 200 tisíc lidí. Krátce před třetí hodinou ráno už vycházel Lionel Messi po boku s trenérem Lionelem Scalonim, kteří ruku v ruce vynesli mistrovskou trofej.