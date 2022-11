Anglie ve svém úvodním vystoupení na mistrovství světa v Kataru přejela Írán 6:2. Více než o suverénnímu vstupu Three Lions do turnaje se diskutovalo o momentu z úvodu utkání. Íránský brankář Baíranvánd se srazil se spoluhráčem. Po úderu do hlavy byl dlouho ošetřován, snažil se pokračovat, ale evidentně to nešlo. Až po deseti minutách byl odnesen na nosítkách a zápas pro něj skončil.

Přitom tak dlouho to trvat nemuselo, vlastně ani nemělo. Na šampionátu se totiž poprvé v historii zavedlo pravidlo, které povoluje jedno střídání nad rámec standardních pěti v případě podezření na otřes mozku. Zápasu navíc přihlížejí odborníci, kteří mají přístup k televizním záběrům a mohou identifikovat hrozbu poražení mozku. To se ale nestalo.

Íránskému gólmanovi, který drží oficiální světový rekord v délce výhozu rukou v utkání (přes 61 metrů), se ze hřiště nechtělo. „Baíranvánd by neměl být na hřišti. Skoro to vypadá, jako by byl nucen pokračovat. Nechápu to. Myslím, že je to vtip,“ žasnul anglický záložník Jermaine Jenas. „Je to opravdu nepřijatelné. Nezáleží na tom, jak důležitý je Baíranvánd pro trenéra.“

Velké selhání

Jenas v rozhovoru pro BBC One poukázal na to, že zdraví hráče by mělo být na prvním místě. Zvlášť když se jedná o úder do hlavy. „Je rok 2022 a vedeme tolik diskusí o otřesech mozku. Proto jsou tyto protokoly zavedeny. To není v pořádku,“ zlobil se Janas, že vystřídání íránského brankáře trvalo takovou dobu.

„Toto byl první test protokolu o otřesu mozku na mistrovství světa a bylo to otřesné selhání,“ nechápal Luke Griggs, dočasný výkonný ředitel charitativní organizace Headway UK pro poranění mozku.

Bývalý anglický reprezentant Alan Shearer volá po zavedení pravidla o dočasném střídání, aby hráč mohl být ošetřen mimo hřiště a tým mohl pokračovat ve hře bez oslabení. „Nikdy nedonutíte hráče, aby řekl, že chce odejít. Hráči řeknou, že jsou v pořádku. Zcela jasně ale nebyl v pořádku," kroutil hlavou Shearer, expert pro britskou stanici BBC.

Mimochodem, k podobnému incidentu došlo i na druhé straně a anglický stoper Harry Maguire byl po zásahu do hlavy okamžitě vystřídán.