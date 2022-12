Americká hlava státu během oficiálního setkání najednou popadla mikrofon a oznámila vítězství fotbalistů nad Íránem. „Dokázali to, Bůh je miluje,“ pronesl nadšený Joe Biden. „Tohle je velká výhra. Když jsem mluvil s trenérem a hráči, řekl jsem: Tohle zvládnete. Oni šli a dokázali to,“ radoval se Biden a za ovací přítomných skandoval USA, USA!

Spojené státy a Írán od roku 1980 neudržují diplomatické vztahy. Napětí před vzájemnou bitvou o postup do osmifinále se ještě zvýšilo poté, co Americká fotbalová federace změnila íránskou vlajku na svých platformách sociálních médií, aby vyjádřila podporu demonstrantům v Íránu, kteří bojují za ženská práva.

Představitelé US Soccer na svých oficiálních účtech na Twitteru, Instagramu a Facebooku smazali v tabulce skupiny u Íránu znak islámské republiky a vlajku nechali na 24 hodin jen se zelenými, bílými a červenými pruhy.

To pochopitelně vyvolalo velké pobouření v Íránu. Tamní fotbalová federace proto vyzvala organizaci FIFA, aby USA okamžitě vyloučila ze šampionátu a suspendovala na deset zápasů.

Zatímco před utkáním to pořádně vřelo, na trávníku nebyla mezi hráči cítit žádná nevraživost. A to i přesto, že šlo o postup do osmifinále.

Americkým hrdinou Pulisic

Hodně očekávaný zápas nakonec skončil vítězstvím Američanů 1:0. Hrdinou se stal Christian Pulisic, který vstřelil jediný gól utkání a zařídil svému týmu postup. Tým USA prošel do vyřazovacích bojů při posledních třech účastech na MS a v play-off si zahraje v sobotu s Nizozemskem. Íránci na premiérový postup ze skupiny opět nedosáhli.

Jak se grázl Maradona stal bohem. Spoluhráči se ho báli budit, kapitána vyštípal

„Bylo složité jít do zápasu s tím, že Íránu stačí remíza. Jsem na kluky hrdý, jak se s tím popasovali, postoupili jsme bez porážky. Odteď se může stát cokoliv,“ radoval se trenér Američanů Gregg Berhalter.

Jeho mladý tým dělá ve své zemi skvělou propagaci fotbalu, který je ve Spojených státech mnohem méně populární než americký fotbal. Dost možná teď začnou obyčejní Američané vnímat "soccer" mnohem prestižněji. Zvlášť když příští mistrovství světa v roce 2026 hostí USA společně s Kanadou a Mexikem.

Zato íránské fotbalisty nečeká zářivá budoucnost. Některým reprezentantům, kteří se postavili proti režimu, po návratu domů hrozí vězení či bičování.