Komentář: Brazilské gólové tanečky? Ano! Buďme více spontánní

Ronalda nechal Gomes z taktických důvodů na lavičce, a poslal ho na hřiště až v 73. minutě. Důvodem byla Ronaldova reakce na střídání v zápase základní skupiny s Jižní Koreou.

Trenér vysvětlil neúčast v základní sestavě

„Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu,“ řekl Santos k neúčasti historicky nejlepšího reprezentačního střelce se 118 brankami v základní sestavě.

Africký zázrak na MS. Maroko senzačně vyřadilo Španělsko, přepsalo historii

Ronaldo dva týdny dozadu po vzájemné dohodě ukončil angažmá v Manchesteru United, podle španělského listu Marca už byl blízko domluvy s an-Nasrem na nové smlouvě. Pohádkový kontrakt mu měl vynést za dva roky částku 200 milionů eur (přibližně 5 miliard korun) za jednu sezonu.

„Ne, není to pravda,“ řekl podle agentury SID novinářům na stadionu v Dauhá. Kam povedou kroky Ronalda?