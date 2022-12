Na nic nečekal. Jakmile poslední hvizd rozhodčího odpískal konec Portugalců na mistrovství světa v Kataru, vzal do zaječích. Cristiano Ronaldo šokující vyřazení nesl těžce a hned se rozplakal. Tak moc chtěl uspět. Hrdý kapitán se dokonce smířil s rolí náhradníka. Potlačil svoje velké ego ve prospěch týmu . Jenže bylo to k ničemu.

Portugalci pod koučem Fernandem Santosem nedokázali ve čtvrtfinále přejít přes Maroko. Africký tým s velkým T vyhrál 1:0 a postaral se tak o největší senzaci v dějinách nejen Maroka, ale i celé historie mistrovství světa.

Záběry na brečícího Ronalda mizícího v útrobách stadionu v Dauhá byly symbolické. Vždyť si letos prožil tolik bolesti. Nejen na fotbalovém trávníku (nebo spíš na střídačce), ale i v osobním životě, když se musel smířit se smrtí jednoho ze svých novorozených dvojčat. Až vám muselo být vystylovaného miliardáře z Madeiry, který působí namyšleně, líto.

Na sociálních sítích se hned vyrojilo plno hejterů, kteří se zdrcenému Ronaldovi vysmáli, ale plno fanoušků i osobností s ním i soucítilo.

„Velmi smutné vidět ⁦⁦ Ronalda v slzách, jak končí jeho sen o vítězství na mistrovství světa. Ti, kteří se mu posmívají, by si měli pamatovat, co pro fotbal udělal. Pro mě je to GOAT (nejlepší všech dob) - a skvělý chlap, který prožil nejtěžší rok svého života na hřišti i mimo něj. Získal si náš respekt,“ naťukal na Twitteru britský novinář Piers Morgan, jehož nedávné peprné interview s Ronaldem vedlo k ukončení jeho angažmá v Manchesteru United.

„Budu mít obrázek brečícího Ronalda ještě dlouho před očima. Každopádně, to co lidi dokážou napsat?! Vysmívat se, pohrdat a urážet někoho, kdo je minimálně jeden ze dvou nejlepších hráčů na světě? Prezentujete se jako ubožáci. Je mi z vás upřímně úzko a blivno zároveň,“ vzkázal jeden z českých obdivovatelů Ronalda.

Ačkoliv se Ronaldo titulu nedočkal, na šampionátu v Kataru se zapsal do dějin. V sedmatřiceti letech svým 196. reprezentačním startem vyrovnal světový rekord. Pětinásobný držitel Zlatého míče se v historických tabulkách dotáhl na Bádira Mutavu z Kuvajtu, jenž je také ještě aktivním hráčem. Legendární Portugalec je navíc jediným fotbalistou historie, který skóroval na pěti mistrovstvích světa.