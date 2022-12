Ironický vzkaz Messimu a spol. Dcera Maradony popíchla argentinské fotbalisty

Dcera legendárního Diega Maradony si rýpla do fotbalistů Argentiny za to, že na světovém šampionátu v Kataru neuctili památku jejího otce tak, jak to udělali Brazilci s jejich ikonou Pelém.

