Breel Embolo se narodil v hlavním městě Kamerunu Yaoundé, už v pěti letech ale s rodinou emigroval z Afriky do Evropy, kde se přestěhovali do Švýcarska. Hvězda francouzského AS Monaco získala švýcarské občanství v prosinci 2014. "Rozhodl jsem se hrát za Švýcarsko, protože to byla vždycky část mého já. Jsem velmi spokojený se svoji volbou, a zároveň jsem největším fanouškem Kamerunu. V národním týmu mám spoustu přátel, občas se potkáváme na dovolené nebo v Kamerunu," vysvětlil Embolo.