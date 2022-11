Některé hvězdy evropských týmů si nejprve ze zákazu nosit kapitánskou pásku s nápisem "OneLove" nic nedělaly. „Na pondělní zápas si vezmu duhovou pásku. Pro nás se nic nezměnilo,“ nechal se slyšet nizozemský lídr Virgil van Dijk před zahajovacím utkáním se Senegalem. „Pokud bych za její nošení dostal žlutou kartu, museli bychom to probrat, protože nerad hraju se žlutou kartou,“ doplnil.

Na Katar zapomeňte, hvězdy. O svátek fotbalu přijde hned několik špičkových jmen

Nastoupit s duhovou páskou hodlal i kapitán anglické reprezentace Harry Kane. „Jako celý tým jsme se rozhodli, že si pásku vezmu,“ pronesl slavný kanonýr. V jeho případě by šlo o hodně odvážný čin. Anglie totiž nastoupí v pondělí proti Íránu, kde se sexuální aktivita mezi osobami stejného pohlaví trestá v některých případech i smrtí.

K tomu ale nedojde. Kapitáni sedmi zemí, včetně Harryho Kanea a Virgila van Dijka, kteří plánovali navléknout na paži duhovou pásku na podporu rozmanitosti a začlenění, od tohoto kroku nakonec ustoupili, aby se vyhnuli trestu.

Bezprecedentní rozhodnutí?

„FIFA dala velmi jasně najevo, že uvalí sportovní sankce, pokud naši kapitáni budou nosit duhové pásky. Byli jsme připraveni zaplatit pokuty, které by se normálně vztahovaly na porušení předpisů. Nicméně nemůžeme dostat naše hráče do situace, kdy by mohli dostat kartu, nebo být dokonce nuceni opustit hřiště. Jsme velmi frustrováni rozhodnutím FIFA, o kterém se domníváme, že je bezprecedentní,“ uvedli zástupci Anglie, Belgie, Dánska, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Walesu ve společném prohlášení.

„FIFA jde proti duchu sportu, který spojuje miliony. Stojíme za poselstvím OneLove a budeme ho i nadále šířit, ale naší prioritou číslo jedna je vyhrávat zápasy. Nechcete, aby kapitán začínal utkání se žlutou kartou. Proto jsme se s těžkým srdcem jako pracovní skupina UEFA i jako tým rozhodli vzdát našeho plánu,“ přidala se nizozemská federace.

Kolik za titul? V Kataru se roztočí miliardy. FIFA rozdá týmům rekordní bonusy

FIFA týmům nepovoluje vlastní design pásek a trvá na tom, že na MS musejí kapitáni hrát ve vybavení, které jim poskytne. Týmy budou mít nově už nyní k dispozici kolekci pásek s nápisem "No Discrimination", kterou původně FIFA plánovala použít až od čtvrtfinálové fáze.

Už na loňském Euru bylo nošení duhové pásky hodně diskutováno. UEFA prověřovala německého kapitána Manuela Neuera, jestli tím neporušil pravidla o politických gestech. Šetření ale po několika dnech zastavila a gólmana nepotrestala. Neuer se chystal na to, že si nasadí páskou s duhovým srdcem i v Kataru.

Naopak kapitán francouzské reprezentace Hugo Lloris už dříve naznačil, že nebude nosit duhovou pásku. „Ve Francii často chceme, aby cizinci respektovali naše pravidla, naši kulturu. A já udělám totéž v Kataru. Můžu s jejich názory souhlasit či nesouhlasit, ale musím je respektovat,“ vysvětlil Lloris. Francie vyrazí za obhajobou titulu v úterý zápasem proti Austrálii.