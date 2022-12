Francie – Chorvatsko 4:2 (15. července 2018)

Zdroj: Youtube

Přesně dvacet let čekal francouzský fotbal na další velký úspěch národního týmu. Na dosah zlatému comebacku se svěřenci trenéra Deschampse dostali ve finále ruského šampionátu, kde se proti nim postavilo turnajové překvapení z Chorvatska. V Moskvě se tehdy odehrálo nejgólovější finále za dvaapadesát let. Bylo to jedno velké ofenzivní představení, které si nakonec vzali na starost francouzští střelci. Mistrovské oslavy málem překazil brankář Lloris, na jehož druhý inkasovaný gól už se asi nikdy nezapomene. I přesto Mbappé a spol. doručili do země galského kohouta další výjimečnou trofej.