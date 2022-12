Fotbalový šampionát, který poprvé v historii běžel na dvou českých stanicích, skončil triumfem Argentiny. A zatímco většina hráčů už je na dovolené (či na cestě zpět do svých klubů), pro fanoušky i experty začíná další debata, hodnocení vystoupení komentátorů či reportérů.

Finále diváky lákalo ve velkém

Jisté je, že pro tuzemské vysílatele bylo mistrovství světa úspěšné. „Na kanále ČT sport si ho zapnulo celkem 4,37 milionu diváků,“ informovala Karolína Blinková, mluvčí České televize. „Na kanálech Nova Action a Nova jsme se dostali na číslo 3,65 milionu,“ doplnil Jan Němeček, PR manažer skupiny Nova.

Co měl „šejk Messi“ na sobě? Průsvitný hábit je symbolem arabské identity

Finálové drama bylo posledním z celkového počtu 64 zápasů. A logicky přitáhlo nejvíce publika.

Minimálně chvilku se na střet Messiho s Mbappém dívalo 1,31 milionu lidí (ČT). „Byl to nejsledovanější pořad nedělního dne,“ dodala Blinková s tím, že za posledních šestnáct let si fotbalový mač na ČT nikdy nezapnulo víc lidí.

Jak se fandilo na turnaji v Kataru: Památky, pivo bez alkoholu a skvělý fotbal

Ale ne vše se točilo kolem Kataru. Česká televize získala plusové body za fotbalovou vědomostní soutěž AZ-kvíz. Nova zaujala moderním studiem, výběrem hostů a především byla chválena za dlouhé pozápasové záběry na oslavy či smutek.

Slabé chvíle komentátorů

Vášnivé diskuse v hospodách i na sociálních sítích se v posledních dnech točily právě kolem úrovně vysílání na obou kanálech.

Jiří Štěpán, jeden z nejlepších komentátorů, se při zápase Švýcarska se Srbskem neubránil přebreptu: „Švýcaři jsou malí jen geologicky.“ Chtěl samozřejmě říct geograficky. Matador Pavel Čapek si ve studiu vůči mladé soutěžící neodpustil hloupou poznámku „na ženu dobré“ (a pořádně to pak od diváků slízl, zatímco Jaromír Bosák to schytal za kritiku pořadatele.

Podobné perličky pochopitelně nabízí každý velký turnaj. Letošní MS však bylo pro české diváky unikátní v tom, že nabízelo přímé srovnání přístupu dvou velkých televizí.

Je libo hlas lidu? „Nova tenhle šampionát naprosto válcuje ČT, ať již studii, komentátory či redaktory v terénu. Smutné pro ČT je, že Nova přitom nedělá nic extra, jen standardní práci, co by člověk měl očekávat v roce 2022. Jen ČT uvízla v roce 2001,“ napsal na Twitteru uživatel tolsimir.

Kabaret lidí, kteří neumějí mluvit

Co člověk, to názor. Faktem ale je, že na nevýrazný studiový program i vizuál na veřejnoprávním kanále si stěžovala celá řada diváků. Nutno však dodat, že spousta fanoušků řeči expertů ve studiu víceméně ignoruje a sleduje jen samotný zápas.

Argentina šílí z fotbalového titulu: Messi je všude, vlajky i rozbité výlohy

Z komentátorů sklidil hodně chvály „novácký“ Michal Jinoch, naopak velezkušený Jaromír Bosák se stal (jako už obvykle) terčem některých nespokojenců.

Pochopitelně se vyskytly i hlasy, které to viděly zcela opačně. „ČT je prakticky ve všem lepší. Zejména studio má úroveň, a není to kabaret lidí, co neumějí mluvit a ani vystupovat v televizi,“ poznamenal na Twitteru uživatel Petr M.

Šampionát v Kataru každopádně ukázal, že ani Česká televize nemusí mít „monopol“ na reprezentační akce. Nova disponuje čtyřmi sportovními kanály, ale pokud je třeba, dokáže fotbal přesunout i na volně šiřitelný kanál. „Vždy budeme chtít získat nejlepší obsah. Zvažujeme každou akvizici, chceme být lídrem,“ uvedl Dušan Mendel, šéfredaktor sportu TV Nova.