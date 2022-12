KVÍZ: Dva Ronaldové, horda Němců i pozapomenutý Rus. Znáte kanonýry MS?

V jednu chvíli bouřlivě slavil to, co považoval on i diváci za jeho devátý gól na šampionátu, čímž by vyrovnal legendárního krajana Eusébia. Za pár okamžiků ale bylo všechno jinak – úvodní portugalská branka byla připsána Bruno Fernandesovi.

Co se přesně stalo? Fernandes nacentroval do vápna, kde se mezi zdvořile přihlížejícími uruguayskými obránci vyšvihl do vzduchu Ronaldo a hlavou lízl míč do sítě. Tak to alespoň na první pohled vypadalo. Portugalský kapitán začal slavit a děkovat parťákovi za parádní přihrávku. Další prestižní meta byla pokořena.

Zdroj: Youtube

Jenže jak ukázaly (některé) detailní záběry, Ronaldo se míče nedotkl. Gól byl připsán centrujícímu Fernandesovi, který pak v závěru duelu ještě proměnil penaltu. To už ale obvyklý exekutor pokutových kopů Ronaldo seděl na střídačce.

„Podle mě nezáleží na tom, kdo se naposledy dotkl míče,“ řekl po zápase hrdina večera Fernandes. „V tu chvíli, kdy gól padl, jsem byl přesvědčen, že ho dal Cristiano a já mu přihrával. Nejdůležitější ale je, že jsme vyhráli a postoupili,“ pochvaloval si druhé vítězství Portugalců na turnaji.

Míč nezměnil směr

Zatímco na hřišti už bylo všechno jasné, mezi experty a na sociálních sítích se rozběhla čilá debata o tom, kdo vlastně dotyčný gól vstřelil. Většina se přikláněla k oficiálnímu rozhodnutí a konstatovala, že lovec rekordů Ronaldo si musí na nový zápis do dějin ještě chvíli počkat, minimálně do pátečního zápasu s Jižní Koreou.

„Z opakovaného záběru je zřejmé, že míč u Ronalda nezměnil směr. Obvykle poznáte, že balon alespoň lehce změní rotaci nebo směr, když ho někdo lízne hlavou,“ řekl ve vysílání BBC bývalý obránce anglické reprezentace Matthew Upson.

Fanoušci se pak shodli, že poraženým večera je pravděpodobně člověk, který musel jít Ronaldovi oznámit, že Eusébiův letitý rekord zatím nevyrovnal. Božský Cristiano přitom v Kataru už jeden historický milník posunul: díky gólu proti Ghaně se jako první trefil na pěti světových šampionátech v řadě.