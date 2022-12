MS ve fotbale 2022: Hvězdy, program, stadiony a zajímavosti fotbalového svátku

Jak by vypadala baráž se šťastným koncem:



Švédsko – Česko 0:0, 3:5 na penalty

Polsko – Česko 1:2



Jak to bylo doopravdy:



Švédsko – Česko 1:0 po prodl.

Polsko – Švédsko 2:0

Následoval by rozhodující kvalifikační duel s Poláky v Chorzówě. Favorizovaní domácí by sice šli do vedení díky superkanonýrovi Robertu Lewandowskému, ale z české strany by vývoj nervózního mače otočil dvěma trefami Patrik Schick. Hotovo, Češi jedou do Kataru!

Kdyby se v pouštním emirátu uvelebili místo Polska, čekal by je dnes (v úterý 22. listopadu) velký debut proti Mexiku.

Dalšími soupeři ve skupině C by byla Saúdská Arábie, tedy zřejmě nejschůdnější protivník, a extrémně silná Argentina. Při troše štěstí by se i z takové skupiny dalo postoupit, jak naznačuje hypotetický tip Deníku (viz níže).

Jde ale opravdu jen o hru. O vachrlatosti podobných papírových předpokladů se hned na úvod turnaje přesvědčili Argentinci, když utrpěli šokující porážku 1:2 od Saúdské Arábie.

Vyhledávaná destinace

Představy o startu českých fotbalistů na MS tak jsou jen omamnými sny. Ač to tak na první pohled možná nevypadá, Polsko je ve fotbale stále o krok před Českem, a není náhoda, že v 21. století startuje už na čtvrtém mistrovství světa, zatímco tuzemské reprezentaci se mezi elitu podařilo postoupit jen jedinkrát v roce 2006.

V čem je ten rozdíl?

Polská liga se v posledních letech stala vyhledávanou destinací českých fotbalistů. Má to několik příčin: mají to blízko domů, hrají kvalitní soutěž za atraktivní peníze, nemusejí si zvykat na nějakou „exotiku“. Stadiony bývají plné, atmosféra bouřlivá.

Jak to mohlo vypadat v Kataru, kdyby Češi postoupili:



22. listopadu, 17.00 (Dauhá, Stadium 974): Mexiko – Česko 1:1



Historická bilance: ČR/Československo – Mexiko 2 výhry, 1 prohra, skóre 5:5

Zajímavost: Na MS 1962 v Chile porazili Mexičané tým Československa ve skupině 3:1, cestě soupeře ze srdce Evropy až do finále ale nezabránili.



26. listopadu, 14.00 (Education City Stadium): Česko – Saúdská Arábie 2:0



Historická bilance: ČR – Saúdská Arábie 1 výhra, skóre 2:0

Zajímavost: Jediný dosavadní vzájemný zápas se odehrál v Rakousku v přípravě na MS 2006, góly tehdy stříleli Milan Baroš a Marek Jankulovski.



30. listopadu, 20.00 (Dauhá, Stadium 974): Česko – Argentina 1:3



Historická bilance: Československo – Argentina 1 výhra, 3 remízy, 2 prohry, skóre 10:7

Zajímavost: Na MS 1958 ve Švédsko dokázali Čechoslováci rozstřílet Argentinu vysoko 6:1. Samostatné Česko s tímto jihoamerickým gigantem nikdy nehrálo.



Hypotetická tabulka skupiny C:



1. Argentina 3 2 1 0 7 9:3

2. Česko 3 1 1 1 4 4:4

3. Mexiko 3 0 3 0 3 3:3

4. Saúdská Arábie 3 0 1 2 1 0:6



Osmifinále:



4. prosince (Al Thumama Stadium): Francie – Česko ?:?



Co myslíte, jak by dopadl duel s úřadujícími mistry světa?

„Ligové zápasy jsou extrémně těžké a vyrovnané, nic nejde odhadnout dopředu,“ popsal nedávno obránce Jakub Jugas z Krakova, jeden z osmi Čechů, kteří zatím nastoupil v aktuálním ročníku Ekstraklasy. V minulém ročníku jich bylo dokonce přes dvacet.

„Liga je fyzicky náročná a není lehké se tu prosadit,“ dodal záložník Martin Pospíšil, který v dresu Jagiellonie Bialystok válí už od roku 2017.

Není to jen Lewandowski

O rostoucí atraktivitě nejvyšší polské soutěže svědčí i to, že vysílací práva na ligu na následující čtyři sezony byla nedávno prodána společnosti Canal Plus za 6,6 miliardy korun. To dělá z Ekstraklasy devátou nejhodnotnější ligu v Evropě, zatímco v Česku platí Pragosport za licenci na jednu sezonu 150 milionů korun.

Po mistrovství Evropy v roce 2012 navíc zůstaly v řadě polských měst zmodernizované stadiony.

Pokud jde o polský nároďák, zdaleka nejde jen o Lewandowského a jeho neoficiální institut na střílení gólů. Zalewski, Zielinski, Milik, Szczesny, Bednarek, Cash, Bereszynski a další – ti všichni působí v předních evropských ligách a představují sílu, s níž je třeba počítat. V Kataru teď chtějí napravit nevydařené MS v Rusku, kde nepostoupili ze skupiny.

Před českým fotbalem tak je ještě pořádná porce práce, aby se dostal tam, kde je dnes Polsko. Aby válčil s Mexikem či Argentinou i jinak než jen v papírových představách…