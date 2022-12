Johan Cruijff

Johan Cruijff na MS 1974Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob šéfoval Nizozemcům na jejich tažení do finále MS v roce 1974, tam ale skvěle hrající „oranjes“ nestačili do domácí Němce. Byl to jediný šampionát, na který Cruijff jel, a nepochybně byl jeho nejvýraznějším aktérem. O čtyři roky později byli Holanďané v Argentině znovu stříbrní, ale jejich lídr už u toho nebyl – ukončil (prý kvůli manželce) reprezentační kariéru.