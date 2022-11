Jaký máte vůbec vztah k fotbalu? Budete se dívat na zápasy šampionátu? Fotbal je velmi blízký mému srdci. V dětství jsem ho hrávala a později jsem několik let trénovala děti. A to, že se mistrovství světa koná na Středním východě, z něj pro mě dělá ještě výjimečnější turnaj, takže se určitě budu dívat.

Budete fandit i na stadionu?

Přímo na stadion půjdu na zápas Kataru s Nizozemskem.

Můžete popsat katarské fanoušky? V čem se liší od typických fotbalových diváků, jak je známe po celém světě?

V Kataru se klade velký důraz na základní etiketu a slušnost. To, co svět považuje za omezení, jsou ve skutečnosti jen všeobecně platná pravidla slušného chování. Takže žádné řádění, žádné veřejné projevy tělesné náklonnosti, žádné krádeže a kriminální činnost. Katar je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Zároveň patří k zemím, které jsou nejpohostinnější. Ukazujeme světu, že přijmeme každého, pokud umí zachovávat základy etikety a dobrého chování.

Katar se chce před světem předvést jako krásná moderní země, fotbalový šampionát doprovází řada akcí. Oceňují to i místní lidé, nebo je to zaměřené spíš na turisty a fanoušky?

Ve skutečnosti je Katar neuvěřitelně moderní a čistý sám o sobě, nepotřebuje se tak prezentovat. Když se podíváte do Evropy, USA nebo Kanady (odkud pocházím), tak i když tamní obyvatelé platí vysoké daně, tak silnice nejsou udržované, veřejné toalety jsou neuvěřitelně špinavé, o bezdomovce se nikdo nestará a všude jsou střepy od lahví od alkoholu. Úroveň kriminality je navíc v těchto zemích neuvěřitelně vysoká.

Takže v Kataru je to lepší?

Tato země nabízí i přistěhovalcům a navrátilcům z ciziny možnost přijet a žít na velmi vysoké úrovni, vydělat peníze a těšit se respektu a důstojnosti. Místní lidé jsou upřímní, milí a velmi štědří.

Netolerance je smutná, Katar je třeba vidět na vlastní oči

Na pořadatelskou zemi se přesto snáší četná kritika, ať už kvůli dodržování lidských práv, bídným životním podmínkám dělníkům na stavbě stadionů či korupci při volbě MS. Proč tomu tak podle vás je?

Podle mě si musíme uvědomit, že úroveň vzdělanosti běžné populace je na Západě velmi nízká, například sedmdesát procent Američanů je někde na úrovni šesté třídy. Kromě toho většina Američanů nikdy necestovala mimo USA, a už vůbec ne do zemí na Středním východě. Asi nemůžeme očekávat od lidí, kteří neviděli svět a postrádají kritické myšlení, umožňující porozumět jiné perspektivě a jiné kultuře, aby byli schopni pochopit, že i země, o které nic nevědí, může uspořádat jedno z nejlepších mistrovství světa v historii fotbalu. Na rozdíl od jiných zemí, které podobné akce hostily jen za cenu zadlužení vlastních obyvatel, Katar to pohodlně zvládne.

Dobře, ale to s porušováním lidských práv, například u dělníků na stavbě infrastruktury pro MS, příliš nesouvisí.

FIFA byla v posledních dvanácti letech extrémně přísná a striktní, co se týče možného porušování lidských práv. Katar byl velmi důkladně monitorován a musel dodržovat určité standardy při stavbě stadionů. Pokud by tu byly problémy, sama FIFA by na ně upozornila jako první. Západní média cílí na nepříliš vzdělané lidi, kteří neznají svět, protože je jednoduché je proti něčemu poštvat a získat jejich podporu. Skvělým příkladem je třeba kampaň Donalda Trumpa. Ale žádnou zemi nepoznáte, dokud ji nenavštívíte a nepřesvědčíte se na vlastní oči. V Kataru zjistíte, že jde o extrémně čistou a bezpečnou zemi. Zdejší lidé chápou skutečný význam otevřenosti vůči ostatním za dodržování základní etikety. Nikdo tu třeba nepřikazuje ženám nosit nebo naopak nenosit hidžáb, na rozdíl od tzv. progresivních společností, jako třeba ve Francii. Je smutné, že v roce 2022 zažíváme takovou úroveň netolerance. Citovala bych verše, které zazněly na dosud nejsmysluplnějším a nejinkluzivnějším zahájení MS v historii: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější, a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.“ (Pozn. red.: citát z Koránu 49:13, překlad podle webu koranoislamu.cz.)

Pojďme k méně kontroverzním věcem. Co by podle vás návštěvníci Kataru neměli minout?

Procestovala jsem skoro dvacet zemí a Katar je určitě mezi třemi nejkrásnějšími na světě. Je tu ohromná spousta moderních i historických atrakcí. Fotbaloví fanoušci by určitě měli navštívit fanzóny, ale také by se měli podívat do zdejších muzeí, aby se něco dozvěděli o bohaté historii a kultuře Kataru. Z pamětihodností a atrakcí spíš namátkou vybírám Katarské národní muzeum a Národní knihovnu, Muzeum islámského umění, čtvrť Quanat v Dauhá, ostrovy Banana Island či Purple Island s jeho mangrovníky, ježdění po dunách v poušti, přístavní promenádu Lusail Marina, nákupní centrum Al Hazm, staré tržiště Souq Waqif, a je toho spoustu dalšího.