Argentina šílí z fotbalového titulu: Messi je všude, vlajky i rozbité výlohy

Těžko říct, zda bylo v celé dlouhé historii světových šampionátů opravdu nejlepší (porovnávat jednotlivé epochy je ošemetná věc), určitě ale bavilo miliony fanoušků. Snad až na Francii a zavilé příznivce Cristiana Ronalda.

Nejskloňovanější bylo pochopitelně jméno argentinského kapitána. Lionel Messi získal poslední velkou trofej, která mu až dosud neposedně utíkala. „Argentina si to zasloužila. Messi si to zasloužil,“ shrnul dojmy většiny diváků bývalý anglický kanonýr Gary Lineker gratulací na Twitteru.

Král je jasný, milý Cristiano

V reakcích pochopitelně došlo i na už zmíněného Ronalda. Půtky na téma „kdo je lepší – Messi nebo Ronaldo“ jsou oblíbenou kratochvílí fotbalových fanatiků už nějaký ten pátek, zisk titulu mistra světa (navíc po skvělých výkonech) však jednoznačně ukazuje na argentinského střízlíka. Bohužel, milý Cristiano.

Ronaldo nebo Messi? Fanoušci mají jasno:

Tolikrát přitom doma v Argentině slýchával, že v nároďáku zdaleka nezáří tolik jako na evropské klubové scéně. „Přitom vždycky reprezentoval s vášní a dělal pro svou zemi všechno, co mohl. To musíme respektovat. Tímhle vítězstvím se vyrovnal Diegu Maradonovi,“ poznamenal v BBC bývalý argentinský reprezentant Pablo Zabaleta.

Messiho pohádkový příběh je o to podmanivější, že před osmi lety byl tento malý velký muž s číslem 10 rovněž ve finále MS, a prohrál. Jeho smutný pohled na německé křepčení s trofejí na Maracaná vstoupil do sportovních dějin, tentokrát konečně mohl blyštivý klenot sám políbit.

Jiný uživatel Twitteru upozornil na možnou pomoc z nebes. Těžko říct, co si Messi přál při návštěvě Jeruzaléma u proslulé Zdi nářků, ale pokud skutečně požádal o triumf na světovém šampionátu, zdá se, že to fungovalo na jedničku.

Guardiola všechno věděl předem

Argentinský tým ale nebyl jen Messi. Se zajímavým vhledem do zákulisí přišel útočník čerstvých mistrů světa Julián Álvarez. Hráč Manchesteru City na dálku vysekl poklonu svému klubovému trenérovi, který předem uhádl, jak MS dopadne. Inu, Pep Guardiola prostě ví všechno.

KVÍZ: Messi zářil, střílel i trucoval. Jak dobře znáte kousky argentinské ikony?

„Kluci z Portugalska a Rodri se v šatně bavili, kdo z nás by mohl jet na šampionát a kdo by mohl vyhrát. Všichni říkali různé týmy z Evropy. Ale Pep řekl: ‚Víte, kdo má největší šanci, a přitom jen mlčí?‘ A ukázal na mě,“ vylíčil Álvarez, který dal v Kataru tři góly.

Ale zpátky k Messimu. Ten si teď přidá zlato z mistrovství světa k desíti titulům ze španělské ligy, sedmi prvenstvím ve španělském Copa del Rey a čtyřem triumfů v Lize mistrů. Kromě toho vyhrál i ligu ve Francii a s Argentinou loni ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Už v roce 2008 kromě toho získal olympijské zlato v Číně.

To už by chtělo pořádnou poličku na trofeje, co říkáte?