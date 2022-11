Kritika MS v Kataru? Infantino: Pokrytecká. Jako Evropa bychom se měli omlouvat

„Za to, co jsme v Evropě dělali poslední tři tisíce let, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme dávat lekce morálky,“ zaútočil Infantino na početné kritiky, znechucené kontroverzním cirkusem kolem katarského pořadatelství.

Co vedlo jinak uhlazeného absolventa práv na univerzitě ve švýcarském Fribourgu k tak barvitému výbuchu? Zřejmě únava z nezastavujícího kolotoče výčitek, od korupce při udělení MS pouštnímu Kataru, přes přesun termínu na zimu a vykořisťování zahraničních dělníků při stavbě okázalých stadionů, až po čerstvý zákaz prodeje (alkoholického) piva na zápasech.

Funkcionář v jámě

Když Infantino říká, že diváci nějak přežijí tři hodiny bez piva, má jistě pravdu, byť to není zrovna citlivý přístup k letitým tradicím fanoušků z Evropy.

Poněkud ošemetnější je jeho vášnivé tvrzení, že právě Evropa by si měla vzít z Kataru příklad v „otevřenosti“ vůči pracovním migrantům z chudých zemí. Připomeňme, že podle některých odhadů zemřelo při stavbě infrastruktury pro MS až 6500 dělníků, žijících v bídných podmínkách a bez dodržování jejich základních lidských práv.

Fotbalový šampionát v televizi: guláš s časy, AZ-kvíz a ticho kolem skandálů

Infantino sklidil smršť negativních ohlasů, shodujících se v tom, že šéf FIFA by měl ve své situaci raději cudně mlčet a zbytečně nepřitahovat pozornost ke všem skandálům, pojících se se šampionátem v Dauhá a jeho vyprahlém okolí. Výstižně to shrnul britský politik Mark Drakeford, který připomněl slavný výrok někdejšího labouristického předáka Denise Healeyho: „Když se ocitnete v jámě, přestaňte kopat.“

Statisíce na domácnost

Infantinův nástup do čela FIFA v únoru 2016 byl přitom vnímán jako symbol tolik potřebné změny. Fotbalová federace byla tehdy zmítána korupčními skandály a řada předních funkcionářů éry Seppa Blattera se ocitla (alespoň dočasně) za mřížemi. Italsko-švýcarský právník s praxí ve vysokých pozicích v UEFA znamenal svěží vítr.

Alespoň tedy na první pohled. Už po několika měsících v prestižní funkci na Infantina prasklo, že z účtů FIFA hradil i své osobní potřeby. Naúčtoval si třeba v přepočtu přes 250 tisíc korun za matrace u sebe doma, 200 tisíc korun za přístroj na cvičení a další značné sumy za květiny, praní prádla či smoking. Z peněz federace rovněž platil řidiče pro svou rodinu, zatímco pobýval na pracovních cestách.

Stadiony na MS v Kataru: Jsou supermoderní, fascinující i s černou minulostí

Vládce světové kopané to ustál, stejně jako pozdější aféry, když se nechal opulentně hostit pořadateli šampionátů v Rusku a v Kataru. Následné šetření sice skončilo závěrem, že nedošlo k porušení etického kodexu FIFA, ale například někdejší hvězda německého fotbalu a dlouholetý šéf Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge si postěžoval, že Infantino „porušil své sliby ohledně transparentnosti a demokracie“.

Miliardové zisky

Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že muž v tak vysokém postavení se prostě musí občas „bratříčkovat“ s mocnými politiky, jako je třeba Vladimir Putin (ten šéfovi FIFA udělil státní vyznamenání) nebo katarští šejkové. Otázka je, zda jim Infantino nevychází až příliš vstříc ve snaze používat fotbalové MS jako honosnou reklamu na své pochybné režimy.

Co se fotbalových záležitostí týká, Infantino je vášnivým zastáncem rozšiřování velkých turnajů. Už během své práce ve funkci generálního sekretáře UEFA úspěšně prosazoval vyšší počet účastníků Eura, těší jej i schválené rozšíření mistrovství světa. Ostrý odpor v Evropě a Jižní Americe naopak budí jeho vize konání MS jednou za dva roky.

KVÍZ: Pravda o hlavičce Zidana či památný bizár. Jak dobře znáte fotbalové MS?

Je považován za obratného diplomata, ovládá sedm jazyků včetně arabštiny. K oblasti Středního východu má blízké vazby i díky tomu, že jeho manželka (mají spolu čtyři děti) pochází z Libanonu. Podle zjištění švýcarských médií se navíc s rodinou přestěhoval do Kataru a v curyšském sídle své organizace se ukazuje jen zřídka.

Co je však hlavní – FIFA za jeho vlády finančně nestrádá. Naopak.

Podle agentury AP vynese letošní mistrovství světa v Kataru fotbalové federaci rekordních 7,5 miliardy dolarů (asi 177 miliard korun), o miliardu dolarů více než předchozí šampionát v Rusku. I proto bude Infantino příští rok při volbách vedení opět jediným kandidátem. Mrtví dělníci ani zákaz piva jeho křeslem neotřesou…