Lusail Iconic Stadion v KataruZdroj: Profimedia

Letošní párty jménem mistrovství světa ve fotbale stála katarské pořadatele přibližně 200 miliard dolarů, což z ní dělá nejdražší šampionát všech dob. Většina z této pohádkové částky šla na výstavbu stadionů a související infrastruktury. Turnaj se totiž bude konat v osmi arénách, z nichž jen dvě stály už dříve (a těchto dvou byla jedna zbořena a postavena kompletně znovu).

Prakticky všechny stadiony jsou technologickým divem. Zvláštní pozornost byla (údajně) věnována vlivu staveb na životní prostředí a také systému chlazení vzduchu, aby bylo divákům a hráčům příjemně i pod žhnoucím katarským sluncem. Řada arén se také může pochlubit extravagantním designem jako z učebnice futuristické architektury.

To všechno zní moc krásně, je tu ale jeden velký černý stín. Podle listu The Guardian zemřelo během stavby stadionů a další infrastruktury pro účely MS přes 6500 dělníků ze zemí jako je Indie, Bangladéš, Nepál či Pákistán (Katar to odmítá s tím, že podobná čísla jsou „mýtus“). Řada organizací upozorňovala na dlouhodobé porušování lidských práv dělníků a jejich zcela nevyhovující pracovní podmínky. Kritice se kvůli tomu nevyhnuly ani četné západní firmy, které získaly v Kataru stavební zakázky.

A ještě jedna zajímavost pro milovníky historie: na designu některých stadionů se podílel německý architekt Albert Speer, jehož stejnojmenný otec byl oblíbencem Adolfa Hitlera, ministrem zbrojního průmyslu nacistické Třetí říše a odsouzeným válečným zločincem. Speer mladší (zemřel v roce 2017) mj. pracoval i na přípravách olympijských her v Pekingu v roce 2008.