Zlatá éra španělského fotbalu je už dávno minulostí, o pozornost se však hlasitě přihlásila nastupující generace hvězdiček, která bude chtít po slibném představení na evropském šampionátu navrátit do země hrdost i na světové scéně. V nominaci kouče Luise Enriqueho tak figurují barcelonské klenoty Gavi s Pedrim, lipský šplílmachr Dani Olmo a nechybí ani štít zálohy Citizens Rodri. V brance se tentokrát neukáže zkušený David de Gea, do Kataru nakonec neodletí ani nestárnoucí stoper Sergio Ramos, který snil o návratu do reprezentačního dresu.

Nominace Španělska:

Brankáři: Unai Simón (Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford).

Obránci: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric García, Jordi Alba (všichni Barcelona), Hugo Guillamón, José Gayá (všichni Valencie), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal).

Záložníci: Sergio Busquets, Gavi, Pedri (všichni Barcelona), Rodri (Manchester City), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente, Koke (všichni Atlético Madrid).

Útočníci: Ferran Torres, Ansu Fati (všichni Barcelona), Nico Williams (Bilbao), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Yéremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsko).