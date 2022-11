Kamerunec Ondoua se narodil v Yaoundé, ale dětství strávil v Moskvě, kde jeho otec pracoval na ambasádě. Prošel mládežnickými akademie Lokomotivu a CSKA, dvou slavných moskevských klubů. Od loňská působí v druhé Bundeslize v Hannoveru.

Osmadvacetiletý Ondoua se letos poprvé podíval do kamerunské reprezentace a hned si vysloužil nominaci na světový šampionát. „Kamerun jsem si vybral asi i kvůli mistrovství světa, to je snem každého fotbalisty,“ vysvětil v rozhovoru pro ruský web Sport-Express.

Ruský symbol nikomu nevadí

V prvním utkání na turnaji Kamerun podlehl těsně Švýcarsku 0:1 a prodloužil nelichotivou bilanci na mistrovství světa, když prohrál osmý zápas v řadě a na výhru čeká od roku 2002.

Paradoxem je, že zápas rozhodl ve prospěch Švýcarů rodák z hlavního města Kamerunu Breel Embolo. Ondoua, který naskočil ve druhé půli, zase běhal po trávníku v oranžových kopačkách s ruskou vlajkou. „Vždycky v nich hraju, i v Německu. Nikdy s tím nepřestanu,“ svěřil se Ondoua.

S problémy se kvůli ruskému symbolu v Kataru nesetkal. „Proč by to měl být problém? Pokud za mnou někdo přijde a zeptá se, tak mu odpovím. Můžeme jednat svobodně. Pokud by byly na moje kopačky stížnosti, přesto bych se pokusil je nosit.“

Ondoua bere Rusko jako svůj druhý domov. V rozhovoru prozradil, že v kamerunské kabině frčí ruské hity. „Klukům se to líbí, všichni tančí,“ líčil defenzivní záložník. Spoluhráči se na Rusko nevyptávají. V národním týmu je ale bývalý fotbalista Benoît Christian Angbwa, který dříve hrál v Rusku. „Komunikujeme spolu jen v ruštině,“ prozradil Ondoua.

Po mistrovství v poušti plánuje vyrazit ochladit se do Ruska. „Vrátím se domů do Moskvy. Nyní všechny myšlenky směřují k mistrovství světa a fotbalu. Ale určitě se pojedu podívat do Ruska.“