Výběr země galského kohouta si na MS zahraje o zlato počtvrté v historii. V letech 1998 a 2018 Francouzi uspěli, naopak před 16 lety skončili druzí. Svěřenci trenéra Didiera Deschampse jako první od roku 2002 postoupili do finále na dvou po sobě jdoucích světových šampionátech, Brazílie si tehdy zahrála o zlato dokonce potřetí za sebou.

„Dostat se do finále, to je neuvěřitelný okamžik. Byl to těžký zápas, ale odvedli jsme dobrou práci a zládli to," radoval se hrdina zápasu Théo Hernandez.

„Velké emoce, máme před sebou ještě poslední krok. Jsem šťastný, že to můžu prožívat s těmito hráči," byl dojatý trenér Didier Deschamps.

Úřadující šampioni si to v neděli rozdají o titul s Messiho Argentinou.

Maročané utrpěli premiérovou porážku na turnaji v Kataru a nestali se historicky prvním týmem mimo Evropu a Jižní Ameriku, který by se dostal do finále. I účastí v semifinále ale vytvořili africký rekord. V sobotu se svěřenci kouče Valída Radžradžuího utkají o bronz s Chorvatskem.