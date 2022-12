Geniální akce. Nizozemci nadchli kulišárnou. Na to musíš mít koule, uznal Straka

Tenhle geniální moment se zapíše do dějin mistrovství světa. Jen škoda, že to nebude zlatým písmem… Experti i fanoušci žasnou nad neuvěřitelnou gólovou akcí, kterou fotbalisté Nizozemska zachránili v nastaveném čase čtvrtfinále s Argentinou. Byl by to dokonalý příběh, kdyby „Oranje“ postoupili dál. Jenže to se nestalo, nakonec padli na penalty. Slavit tak mohl Lionel Messi.