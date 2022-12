Kane vysoko přestřelil břevno, zápas do prodloužení neposlal a do semifinále mistrovství světa v Kataru tak prolezli obhájci titulu z Francie po vítězství 2:1.

Zdrcený Ronaldo. Osobnosti s ním soucítí, hejteři si brečící legendu vychutnali

From Hero To Zero. Kane poznal, jak rychle se můžete stát z hrdiny psancem. Fanoušci na sociálních sítích si z něj teď utahují. Hlavně kvůli tomu, že bránu vysoko překopl.

Na internetu koluje vtipné video, na kterém Kanem nakopnutý míč letí z Kataru až do Anglie a v klipu zní oblíbená britská odrhovačka Football’s Coming Home, tedy fotbal se vrací domů. V jiném videu zase míč míří až do vesmíru.

Zatímco v anglických domácnostech a hospodách bylo smutno, v sousedním Skotsku i Irsku se slavilo, když útočník Tottenhamu neproměnil pokutový kop. Nenávist mezi zeměmi na britských ostrovech je zkrátka vyhlášená.

Šťastný Mbappé

Asi nejvýmluvnější reakci předvedl Kylian Mbappé přímo na hřišti. Útočník Francie s napětím sledoval pokutový kop Kanea a pak se začal radovat jako malý kluk.

Angličané kvůli Kaneovi ani letos nezlomili čekání na triumf z velkého turnaje, které trvá od zlata na MS v roce 1966.

„Musím se s tím naučit žít a přijmout to,“ postavil se k tomu čelem. „Samozřejmě to teď bolí a bude to bolet ještě dlouho, ale to je součástí kapitánské funkce. Těžko se s tím smiřuje. Jsem zdeptaný.“

Messi běsnil. Řval na Nizozemce, sjel i Van Gaala. Hvězdný Argentinec šokoval

Přestože fanoušci si Kanea dobírají, spoluhráči i anglické legendy s ním soucítí. Ve stínu zazděné penalty se totiž Kane postaral o mimořádný počin. Kapitán Anglie v utkání jeden pokutový kop proměnil, zaznamenal tak 50. trefu v národním dresu a dotáhl se na rekordmana Waynea Rooneyho.

„Gratuluji k vyrovnání rekordu, brzy tam budeš sám. Nedokázal jsem si představit nikoho lepšího, kdo by mě mohl vystřídat. Hlavu vzhůru, Harry,“ vzkázala legenda Manchesteru United přes Twitter.