„Děláte si ze mě srandu? Tomu říkáte aktivní presink? To si běžte raději dát s Messim selfíčko,“ křičel na své svěřence v poločasové přestávce duelu proti favorizované Argentině naštvaný trenér Renard.

Jeho tým prohrával s Messiho výběrem 1:0, v kabině Saúdské Arábie to ovšem vypadalo jako po pětibrankovém výprasku. Francouzský kouč hulákal tak hlasitě, až se dala do pozoru i pořadatelská služba. „Takhle ne, chlapci. Proberte se!“ zakončil svůj emotivní proslov v šatně.

To ještě neměl sebemenší tušení, že se jeho upřímná řeč za pár desítek minut navždy zapíše do historie světových šampionátů. Saúdové vlétli do druhé půle jako hurikán, během pěti minut zaskočili soupeře dvěma slepenými brankami a postarali se o úvodní bombu mistrovství.

Dar od prince za výhru

„Saúdové hráli jako o život. Messimu a dalším hvězdičkám prakticky nedovolili vůbec nic. Na Argentinu se připravili naprosto špičkově. Trenér Renard je génius,“ hlásil po zápase šokovaný Jamie Carragher, někdejší ikona anglického Liverpoolu a dnes televizní expert Sky Sports.

„Všechny hvězdy na nebi nám dnes přály, abychom zvítězili,“ dodal dojatý francouzský trenér po svém úterním vítězství.

Trenér Hervé Renard v obležení svých svěřenců, se kterými dokázal vymazat favorita z Argentiny.Zdroj: Profimedia

Ze dne na den se tak stal největším objevem světového šampionátu. Ten, co dokázal zastavit nezastavitelnou Argentinu. Počin, který mu přihrál do kapsy nejen slávu, ale také luxusní vůz Rolls-Royce Phantom pro každého člena kabiny. Dar od korunního prince za životní vítězství Saúdské Arábie.

Ve čtyřiapadesáti letech si tak Renard splnil další velký sen. A že už má fotbalovému světu o čem vyprávět.

Rodák z alpského městečka Aix-les-Bain na východě Francie začínal jako obránce v místních fotbalových týmech, nejvíce úspěchů zažil zejména v 90. letech. Jenže pak přišel osudný rok 1998, kdy mu slibně rozjetou kariéru zastavilo zranění kolena.

Natolik vážné, že se Renard musel nadobro rozloučit s dováděním na trávnících. „Tehdy to pro mě bylo velice těžké. Bylo mi čerstvých třicet, stále jsem věřil, že se ještě mohu posouvat v kariéře dál,“ zavzpomínal v jednom z dřívějších rozhovorů.

Začínal jako pomocný uklízeč

Kopačky tak vyměnil za oblek a začal trénovat v jednom místním celku Draguignan SC. Postupně se zdokonaloval prostřednictvím nejrůznějších seminářů a školení, kromě toho si však našel další práci. Na bývalého fotbalistu dosti neobvyklou.

Renard nastoupil do jedné firmy jako pomocný uklízeč, kde ovšem vydržel jen několik měsíců, než si nakonec založil vlastní úklidovou společnost. „Bavilo mě to, ale prioritou pro mě zůstávala trenérská kariéra,“ přiznal francouzský gentleman.

Měl totiž jeden dětský sen, pro který byl ochoten udělat úplně všechno. Probojovat se jednou na slavné mistrovství světa. „V té době se to zdálo být nepředstavitelné,“ vyprávěl v rozhovoru pro AFP.

Nicméně po letech tvrdé práce, která jej zavedla například do Anglie nebo až k břehům Alžírska, se Renard konečně našel. Převzal národní tým Zambie, s níž to v roce 2012 dotáhl až ke zlatu na Africkém poháru národů. To stejné se mu pak povedlo i o tři roky později s výběrem Pobřeží slonoviny.

Stal se tak vůbec prvním trenérem v historii, který vyhrál AFCON se dvěma různými zeměmi. Podobně úspěšná pak byla i jeho štace v Maroku, v rámci níž si poprvé splnil sen o účasti na světovém šampionátu. Tehdy dovedl Afričany až na závěrečný turnaj do Ruska.

O rok později mu na stole přistála nabídka od Saúdské Arábie, poprvé se tak Renard přesunul do asijského prostředí. A dostal jasný úkol: dotáhni naši zemi na mistrovství světa v Kataru. Uběhly tři roky a francouzský manažer splnil vše do posledního detailu.

Hervé Renard, kouč Saúdské Arábie.Zdroj: Profimedia

A aby toho nebylo málo, udělal z arabské země v Perském zálivu možná největší překvapení celého turnaje. Jeho mise však ještě nekončí. Pokud Saúdové porazí v posledním utkání skupiny Mexiko, mohou se těšit na vstupenku do vyřazovací fáze.

„Ještě nás nezatracujte, jsme stále ve hře,“ vzkázal odhodlaně Renard. A jeho slova se rozhodně nevyplatí brát na lehkou váhu.