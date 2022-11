KVÍZ: Česká účast na MS. Kollerovy slzy či nepohodlí legendárního mužstva

Výhrady směřovaly především k pracovním podmínkám zahraničních dělníků. Naposledy na ně upozornila lidskoprávní organizace Equidem, podle ní dělníci navzdory řadě nových opatření stále čelí diskriminaci a neoprávněnému krácení mzdy.

Infantino ocenil vstup migrantů do Kataru

Infantino se však na tiskové konferenci den před nedělním startem mistrovství světa ostře ohradil. Naopak ocenil, že katarská vláda umožnila migrantům vstup do země a dala jim práci.

"My v Evropě zavíráme hranice a lidem z těchto zemí u nás nedovolujeme legálně pracovat. Kdyby nám na nich opravdu záleželo, tak by se k tomu Evropa postavila jako Katar," uvedl.

Gaziantep: Všude pistácie, skvělá baklava, jen pivo je dražší než v Česku

"Ať jim dá práci, ať jim dá budoucnost, ať jim dá naději. Místo toho pokrytecky moralizuje. Za to, co jsme v Evropě poslední tři tisíce let dělali, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme rozdávat lekce morálky," prohlásil.