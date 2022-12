Chorvaté uspěli v osmifinále až po penaltovém rozstřelu stejně jako před čtyřmi lety v Rusku, tehdy zvládli infarktovou koncovku duelu proti fotbalistům Dánska. Po skalpu Japonska si v pátek zahrají o postup mezi čtyři nejlepší týmy turnaje s Brazílií, která ve večerním utkání převálcovala Jižní Koreu 4:1.

Otěže zápasu převzali v závěru první půle překvapivě Japonci, když po nakrátko rozehraném rohu a Doanově centru se míč po nedůrazném zásahu chorvatské obrany odrazil míč na hranici malého vápna k Maedovi a ten se prosadil do odkryté branky. Útočník Celticu Glasgow si navíc připsal teprve druhý reprezentační gól.

Perišič překonal rekordmana Šukera

Chorvaté vypadali otřeseni, ale hned po 10 minutách druhého dějství srovnali. Na Lovrenův centr ze strany si naskočil Ivan Perišič a přesnou hlavičkou k tyči z prostoru až za penaltou srovnal. Třiatřicetiletý útočník se na velkých turnajích trefil podesáté a překonal tak národního rekordmana Šukera.

Chorvatsko v sedmi z posledních osmi zápasů vyřazovací fáze na velkých akcích muselo do prodloužení, výjimkou bylo jen prohrané finále před čtyřmi lety proti Francii. Na probíhajícím turnaji v Kataru se v pátém osmifinále hrálo nad rámec základní doby poprvé.

Zápas nakonec dospěl až k penaltovému rozstřelu. Na chorvatské straně překvapivě chyběly opory Modrič, Perišič, Kovačič a Kramarič, které trenér Dalič vystřídal. Hrdinou se tak stal gólman Livakovič, proti němuž neuspěli tři ze čtyř japonských exekutorů.

„Hrdina? Dnes jsme to hlavně vybojovali jako tým. Díky bohu, že to skončilo dobře. Je to rozhodně největší moment mé kariéry,“ prozradil chorvatský brankář.

„Zdá se, že se tady neobejdeme bez trochy dramatu. Livi se dnes postaral o zázrak,“ dodal s úsměvem na tváři kapitán Luka Modrič, který ihned po vítězných penaltách běžel poděkovat chorvatskému bohatýrovi mezi třemi tyčemi.

Radost chorvatských fotbalistů po vítězném osmifinále proti Japonsku.Zdroj: Profimedia

Balkánský celek ani ve třetím vzájemném zápase na MS neprohrál. Uspěl i při třetí účasti v osmifinále, v předchozích dvou případech následně dokráčel až k medaili. A také letos bude parta okolo kapitána Modriče opět mířit na ty nejvyšší mety.

„Dnes jsme znovu ukázali, že můžeme dokázat velké věci. Nikdy jsme se nevzdali a neuděláme to ani teď, budeme pokračovat ve svém snu vyhrát mistrovství světa,“ řekl po úspěšném osmifinále chorvatský trenér Zlatko Dalič.