Jaký máte názor na fakt, že se světový šampionát hraje netradičně v zimě? Asi budu jeden z mála, ale mně se představa hrát mistrovství světa v tomto čase hodně líbí. Dívat se na zápasy největších týmů v zimním období mě prostě baví. Myslím si, že kdybychom se zeptali hráčů, tak řada z nich bude souhlasit taky. Je to vlastně hodně netradiční, ale komu to v závěru vadí? Přijde mi, že se celkově o tom píše až moc skepticky. Mně se třeba líbí, že na stadionech není pivo, musíme trošku respektovat Katar a jejich kulturní návyky. Hraje se na fantastických stadionech, kde je vyprodáno. Myslím si, že bychom si neměli stěžovat.

Který tým či hráč vás stihl zaujmout?

Z Ekvádoru se mi hodně líbil útočník Valencia, který má v sobě extrémní čuch na góly. Fantastický je Francouz Mbappé, ten bude podle mě jednička šampionátu, líbí se mi hrozně moc jeho styl. Naopak se mi zatím nelíbí výkony Argentiny kromě Messiho. Mám ale pocit, že se pomalu rozjíždí a dřímá v nich obrovský potenciál. Celkově mě na šampionátu hodně baví africké týmy, je na nich vidět, že hrají srdcem a umí vystrkovat růžky. Fandím Ronaldovi, baví mě celá jeho cesta fotbalisty a je zajímavé sledovat, jestli se třeba nakonec dostane do té Saudské Arábie za novým angažmá. Celkově ale tuším, že ještě nějaké velké individuální výkony přijdou.

Jste známý jako vášnivý sázkař, daří se vám z tohoto pohledu šampionát v Kataru?

Obecně vsázím hrozně rád, ale mistrovství světa jsou často ošidná. Řada favoritů zaváhala, což se určitě projevilo i u jiných sázkařů. Máme vlastní tipovačky s kamarády, kde vsázíme přesné výsledky a hrajeme takové bodovačky. Co mi zatím sázkařsky vycházelo, byly zápasy Polska. Celkově ale svoje sázky směřuju na jiné turnaje, které jsou více předvídatelné.

V jednom z rozhovorů vyjádřil komentátor České televize Jaromír Bosák lítost nad tím, že hvězdy jako Ronaldo či Messi šampionát v Kataru nebojkotovaly. Zazlíváte jim to?

Nekomentuje teď zápasy přímo z Kataru? Je hloupej, měl by si dát pár facek a zamést si před vlastním prahem. Aktuální mistrovství světa je za mě naprosto v pořádku, určitě se tam nad některými problémy přivírají oči, my ale musíme respektovat jejich kulturu. Všude musíme něco dodržovat či respektovat. A proč by neměl Messi s Ronaldem jet? Mistrovství světa je největší fotbalový svátek, proč musí mít hráči duhové pásky a poklekávat před zápasy? Politika sem prostě nepatří.

Jak se v Kataru podle vás používá systém VAR? Funguje lépe než v evropských soutěžích?

Nechápal jsem penaltu proti Polsku v zápase s Argentinou, spravedlnost se ale naštěstí ukázala a brankář Messimu penaltu chytil. Po přezkoumání verdiktu a odpískání penalty jsem myslel, že je u VARu jeden z českých rozhodčích, naprosto jsem se s tím verdiktem nebyl schopný ztotožnit. To mě dorazilo, vypnul jsem televizi, a šel na pivo. Překvapilo mě, že mi Ivan Hašek řekl, že si tu penaltu rozhodčí obhájí. Celkově řízení sudích není podle mého gusta, pamatuju si poslední mistrovství Evropy, kde se nasadil přísný metr proti simulantům, to mi v Kataru vadí. Myslel jsem si, že když tam nebudou čeští rozhodčí, tak se zápasy budou více pouštět, což se ale často nestává. Co se mi ale naopak líbí, jsou delší nastavení zápasů. To celkově utkání přidává na šmrncu a může docházet k zajímavým obratům.

Kdo je podle vás největší favorit na zisk titulu?

Pokud se uzdraví Neymar, tak je za mě Brazílie bezpochyby největším favoritem. Francie bude určitě taky zlobit, mají nesmírně silný tým. Křídelní dvojice Mbappé a Dembelé si rozumí s míčem ve vysoké rychlosti, ta obhájcům zlata hodně pomáhá.

A černý kůň turnaje?

Jednoznačně Portugalsko. Přál bych jim to i kvůli Ronaldovi, celkově je ale ta jejich útočná síla neuvěřitelná. Argentina se taky více zvedá, a může setnout papírově většího favorita. Kdo se mi zatím nelíbí, je Holandsko, pokud na ně vyjede nějaké africké mužstvo, tak je může překvapit.