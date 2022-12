Po čtvrtfinálovém triumfu nad Nizozemskem se choval vyšinutě, afektovaně urážel soupeře, sprostě nadával. Teď už je to zase ten starý dobrý a zbožňovaný Leo.

Hvězdný Lionel Messi dotáhl svůj tým do finále mistrovství světa v Kataru a na hlavu argentinské modly se snáší – místo nedávné kritiky – opět superlativy.

Messi je bez pochyb hlavní personou fotbalového svátku v poušti. „Vypadá to, že Lea považujeme za nejlepšího hráče všech dob jen proto, že jsme také Argentinci. Ale podle mě tady není pochyb,“ nechal se slyšet kouč Lionel Scaloni. „Je to opravdový lídr. Pokaždé na hřišti vytvoří něco výjimečného, radost z jeho hry mají všichni.“

Nejsou to jenom Argentinci, kteří obletovanou superstar milují. „Obdivuji ho. Je to skvělý sportovec s mimořádné kariérou, nejkomplexnější fotbalista své doby,“ vysekl Messimu poklonu Lothar Matthäus. Právě legendárního Němce argentinský kapitán dorovnal v počtu startů na mistrovství světa.

Matthäus se zapsal do dějin před 24 lety, v nedělním finále ho Messi překoná a stane se s 26 zápasy novým rekordmanem.

Argentina v semifinále MS porazila Chorvatsko:

Zdroj: Youtube

Pětatřicetiletý útočník Paris St. Germain boří i střelecké milníky. V reprezentaci nasázel na pěti světových šampionátech už jedenáct gólů a předčil dosud prvního Gabriela Batistutu.

Messi vstřelil v Kataru už pět gólů. Ovšem pouze dva ze hry. Proměnil tři ze čtyř penalt, další pak ve čtvrtfinálovém rozstřelu. Z pokutového kopu se prosadili v semifinále s Chorvatskem (3:0).

Navíc desítka proti Chorvatsku, ze které Messi otevřel skóre zápasu a nasměroval Argentinu za postupem, vzbudila vášně. Faulující gólman Dominik Livakovič jen stál a nemohl zabránit střetu s Juliánem Álvarezem.

„Doslova mi to leze na nervy, protože právě proto existují všechny ty technologie, tak proč se nevyužily,“ cituje web chorvatské veřejnoprávní televize HRT svého komentátora v Kataru.

Sedminásobný vítěz Zlatého míče ale na kritiku nehledí. Zajímá ho jen vytoužený titul, na který stále čeká. V neděli povede Argentinu ve finále podruhé a naposledy.

„Je skvělé končit tuhle pouť ve finále mistrovství světa. Byla to neskutečná zábava dostat se až sem. Udělám všechno pro to, abychom to tentokrát celé vyhráli,“ zvolal.

Zlomí Messi ve svém posledním reprezentačním utkání prokletí?