Modlitba se mu vyplatila. Messi je definitivně králem, Ronaldo nemá nárok

Ve finále proti Francii zaznamenal dva góly a úspěšný byl i v penaltovém rozstřelu. Jihoameričané ztratili po infarktovém průběhu vedení 2:0 a v prodloužení 3:2, ale po remíze 3:3 zvítězili na penalty 4:2 a potřetí v historii šampionát ovládli. Předtím se tak stalo v letech 1978 a 1986.

Poslední MS v kariéře

„Všichni o tom sní už od dětství. Měl jsem to štěstí, že jsem v kariéře dosáhl všeho. A poslední chybějící trofej je tady,“ citovala média Messiho, jenž s Argentinou ovládl vloni i jihoamerický šampionát Copa América.

„Je to šílené. Podívejte se na tu trofej, jak je krásná. Strašně moc jsem ji chtěl. Představoval jsem si ji. Blížila se,“ uvedl někdejší hráč Barcelony, jenž neuspěl s Argentinou ve finále v roce 2014.

Už před startem turnaje prohlásil, že pátý start na MS bude jeho poslední. „Po tom, co jsem v kariéře tolik bojoval, se vše pomalu chýlí ke konci. Chtěl jsem ukončit kariéru touhle trofejí. Nic víc už nemůžu chtít. Ale miluju fotbal, miluju to, co dělám, miluju, když jsem v národním týmu a s těmito hráči. Chci ještě zažít pár zápasů jako mistr světa,“ konstatoval Messi, jemuž po turnaji chybějí už jen dva góly k dovršení mety sta branek za národní tým.

Díky dnešnímu finálovému startu překonal rekord v počtu utkání na šampionátech. Na MS zasáhl do 26. zápasu a v historické tabulce o jeden duel předstihl Němce Lothara Matthäuse.