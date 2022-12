Argentina šílí z fotbalového titulu: Messi je všude, vlajky i rozbité výlohy

Dětský sen, který Messimu vyfoukli před osmi lety fotbalisté Německa. Tehdy byl argentinský génius skutečně blízko. V nedělním finále proti Francii byl snad ještě blíže. Teď, nebo nikdy. Kdyby prohrál i tentokrát, bylo by to bez debat nejsmutnější loučení s reprezentační kariérou.

Jenže to už fotbalové božstvo nedovolilo. Nikdo si to letos nezasloužil tak moc jako právě on. Argentina si sice v průběhu turnaje získala nespočet odpůrců, přesto se po finálových penaltách alespoň jednou rozzářil úsměv na tváři každého fotbalového fanouška. Právě kvůli Messimu.

Gratuluje Federer i basketbalová hvězda

Naprosto úchvatný výkon, který se navždy zapíše do fotbalové historie. Nejen argentinské zlato, ale zejména to, co všechno byl pětatřicetiletý srdcař z Rosaria ochoten udělat pro týmový úspěch. Počin hodný zápisu do příručky pro všechny vyrůstající sportovce na světě.

Překročil veškeré hranice fotbalu. Z Messiho se stal zkrátka nejlepší sportovec historie, důkazem toho jsou i reakce osobností z jiných sportů, kterým nezbývalo než před argentinským vůdcem smeknout.

Modlitba se mu vyplatila. Messi je definitivně králem, Ronaldo nemá nárok

„Pohádkové vítězství Argentiny. Leo, ty znovu a znovu definuješ pojem velikost. Je výsadou vás sledovat. Gratulace tobě a celé Argentině. Zvláštní a historické,“ vzkázal na adresu čerstvých mistrů světa legendární švýcarský tenista Roger Federer.

Jen pár desítek minut po finálovém duelu pozdravil Messiho i slavný americký basketbalista LeBron James z Los Angeles Lakers, jenž do svého příspěvku na twitteru vložil smajlíky koz, vyjadřující pojem G.O.A.T. – Greatest OF All Time. Tedy nejlepší z nejlepších.

„Je Messi nejlepším sportovcem všech dob? Zapomeňte jen na fotbal. Neuvěřitelný muž,“ napsal pro změnu někdejší wimbledonský vítěz Andy Murray.

Na jeho příspěvek po chvíli zareagoval Messiho krajan Juan Martin Del Potro, další tenisová ikona uplynulé dekády, jenž odpověděl: „Je to, co zrovna chcete, Andy.“

Lionel Messi drží nad hlavou vysněnou trofej pro vítěze mistrovství světa.Zdroj: Profimedia

Nejlepší z nejlepších, napsal Rice

A upřímné gratulace přicházely i v pozdních večerních hodinách. Norský tenista a finalista letošního Turnaje mistrů Casper Ruud zveřejnil video s Messiho dresem, k vysněnému triumfu blahopřál argentinskému spasiteli prostřednictvím Instagramu i David Beckham.

„Messi je zkrátka neporazitelný. Nejšťastnější muž na zemi!“ vyťukal na twitteru řecký tenista Stefanos Tsitsipas, velký obdivovatel pětatřicetiletého fotbalisty.

„Sakra, co to bylo za finále mistrovství světa!! Dobrá práce pro obě strany, skvělá práce Argentiny, úžasná práce pro Messiho,“ gratuloval britský jezdec formule 1 George Russell.

Pomyslnou trofej za nejvýstižnější příspěvek by ovšem možná vyhrál anglický fotbalový reprezentant Declan Rice, jenž shrnul pocity z finálového duelu do pouhých dvou vět.

Dámy a pánové, pokloňte se nejlepšímu fotbalistovi tohoto století. Messi je bůh

„Lionel Messi – nejlepší z nejlepších. Už nikdy neuvidíme hráče jako je on,“ umístil na svůj twitterový účet spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu.

Rozhodně však nebyl zdaleka poslední. A kdo ví, třeba brzy dorazí i jeden hodně očekávaný vzkaz z telefonu věčného rivala. Není člověka, který by to nyní Messimu nepřál.