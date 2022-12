„Šampioni zbytek cesty poletí, ulicemi nebylo možné pokračovat. Pojďme slavit v klidu a ukažme jim naši lásku,“ vyzvala Argentince mluvčí prezidenta Gabriela Cerrutiová.

Nejhezčí gól MS v Kataru. Messiho genialita, brazilské nůžky či dokonalý přímák

Kapitán mistrů světa Lionel Messi přeletěl helikoptérou do asi 450 kilometrů vzdáleného Rosaria, kde má dům. I v rodném městě se mu dostalo hrdinského přivítání. Fanoušci totiž oblehli Messiho rezidenci. Messiho manželka Antonella se musela prodírá vozem skrz dav lidí, když společně mířili k domu. Ke dveřím je musela doprovodit policie a ochranka.

Fanoušci Argentině slaví už od nedělního finále. Klid a soukromí si Messi ani přes vánoční svátky moc neužije.

Pětatřicetiletá hvězda pomohla ve finále dvěma góly skolit obhájce titulu z Francie a dočkala se tak vysněné trofeje. Messi dovedl Argentinu k třetímu triumfu na mistrovství světa a prvnímu po 36 letech od dob Diega Maradony.

Rekordman šampionátu

V Kataru vstřelil sedm branek a už podruhé se stal nejlepším hráčem turnaje, což se před ním nikomu nepovedlo. Messi navíc překonal rekord v počtu utkání na šampionátech. Finále bylo jeho 26. zápasem a v historické tabulce o jeden duel předstihl Němce Lothara Matthäuse.

Sázkaři proklínali Ronalda, triumf Argentiny přinesl miliony i strach z Babiše

Avizovaný konec v reprezentaci po zisku trofeje Messi odložil. „Po tom, co jsem v kariéře tolik bojoval, se vše pomalu chýlí ke konci. Chtěl jsem ukončit kariéru touhle trofejí, nic víc už nemůžu chtít. Ale miluju fotbal, miluju to, co dělám, miluju, když jsem v národním týmu a s těmito hráči. Chci ještě zažít pár zápasů jako mistr světa,“nechal se slyšet Messi, kterému chybějí už jen dva góly k dovršení mety sta branek za národní tým.