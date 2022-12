Vtipálci si utahují z Kanea: Fotbal se vrací domů. Parodie hitu i vysmátý Mbappé

Že by si tím ale pětačtyřicetiletý Španěl zjednal respekt, to se rozhodně říct nedalo. Obě mužstva po každém z výroků proti jejich straně vehementně protestovala. Po penaltovém rozstřelu Lahoz rychle opustil hřiště, kritice se ale nevyhnul.

Portugalci nesnesli sudího z Argentiny

„Jsem naštvaný. Ale rozhodčí nechci víc komentovat, abych nedostal trest. Všichni viděli, co se na hřišti odehrávalo. Před zápasem jsme se báli, protože jsme věděli, jak na tom Lahoz je a myslím, že by to FIFA měla přezkoumat. Nemůžete do těchto zápasů postavit rozhodčího jako je on,“ běsnil po zápase viditelně vytočený Lionel Messi.

A kritika ze strany sedminásobného držitele Zlatého míče evidentně zafungovala. Lahoz si totiž nezapíská ani v jednom z posledních čtyř duelů šampionátu.

Ronaldovi se zhroutil sen. Tvrdě jsem za něj bojoval a nikdy se nevzdal, vzkázal

Nespokojenost s výkonem rozhodčího projevilo i Portugalsko, které prohrálo s Marokem 1:0. „Je nepřijatelné, že argentinský rozhodčí pískal náš zápas po Messiho stížnostech. Co jsem viděl, tak můžou Argentině rovnou předat pohár,“ řekl stoper Pepe. „Přijde mi hodně zvláštní, že máme rozhodčího, jehož země pořád hraje na turnaji. Hřiště bylo očividně nakloněno proti nám,“ přidal záložník Bruno Fernandes.